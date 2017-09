Von den drei Säulen des schweizerischen Rentensystems wechselt Moderator Jonas Projer am Schluss der «Arena» zu den vier Jahreszeiten.

«Was gefällt Ihnen am besten am Herbst?» 1:57 min, vom 1.9.2017

In der Abstimmungs-«Arena» drehte sich die Debatte um zwei der drei Säulen des schweizerischen Rentensystems. Am Ende der Sendung geht es aber um die vier Jahreszeiten und die Frage, was gefällt am besten am Herbst?

Im Video sehen Sie, wer der Diskussionsteilnehmer den Herbst nicht so mag. Oder wer mit 50 Jahren noch ein Instrument zu spielen gelernt hat, um damit im Herbst musizieren zu können.

Zwei der Kontrahenten mögen am Herbst die kulinarische Seite – aber auch das sichtbare Versprechen, dass der Frühling wieder kommt.

