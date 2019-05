Der Ticker startet um 11:00 Uhr

18:00 Levrat: «Ein wichtiger Etappensieg» SP-Präsident Christian Levrat freut sich über die Annahme der AHV-Steuervorlage: «Wir haben heute bei der Steuerfrage einen wichtigen Etappensieg errungen. Es ist das Ende einer zweijährigen Arbeit. Wir mussten zuerst die Unternehmenssteuerreform III bodigen und dann im Parlament die nötigen politischen Kräfte zusammenführen, um eine tragfähige Lösung zu erarbeiten.» Nun müsse es auf diesem Weg weitergehen, so Levrat.

17:45 Rösti: «Volk hat notgedrungen Ja gesagt» So ganz nach seinem Gusto war der heutige Abstimmungssonntag nicht. Er sei aber nicht traurig über das Ja zur AHV-Steuervorlage, meint SVP-Präsident Albert Rösti. Zwar sei die Verknüpfung zweier sachfremder Themen unschön, dennoch könne er den Entscheid des Stimmvolks verstehen: «Die Bevölkerung hat wahrscheinlich notgedrungen Ja gesagt. Ich kann das absolut nachvollziehen.» Ohne Zweifel brauche es nun aber bei beiden Vorlagen weitere Massnahmen, so der SVP-Präsident weiter.

17:34 Pfister: «EU muss das Ergebnis zur Kenntnis nehmen» Auch für CVP-Präsident Gerhard Pfister ist klar: «Da sind zwei ganz wichtige Projekte. Bei der AHV kommen wir das erste Mal seit zwanzig Jahren einen Schritt weiter.» Fest stehe allerdings: «Das ist nicht das Ende der Reform, das ist ein erster Teilschritt für eine gute Sicherung der AHV.» Bei der Steuervorlage sei es unglaublich wichtig gewesen, dass man nach mehr als zehn Jahren Rechtsunsicherheit für die Unternehmen, Rechtssicherheit geschaffen habe. Nun müsse auch die Europäische Union das Ergebnis zur Kenntnis nehmen. «Heute hat das Volk zweimal zu Vorlagen Ja gesagt, die darauf hinweisen, dass man ein geregeltes Verhältnis zur EU haben will.» 01:42 Pfister: «Eine pragmatische Lösung hat beim Volk Chancen» Legende: Video Pfister: «Eine pragmatische Lösung hat beim Volk Chancen» abspielen. Laufzeit 01:42 Minuten. Aus Abstimmungen vom 19.05.2019.

17:27 Gössi: «Es braucht jetzt eine strukturelle Reform» Ob es so clever ist, zwei sachfremde Anliegen zu koppeln, wurde vor der Abstimmung heiss diskutiert. FDP-Präsidentin Petra Gössi dazu: «Die Verknüpfung haben wir an unserer Basis eher brummend entgegen genommen, haben aber auch gesagt, dass es notwendig ist. Die AHV kommt in eine grosse finanzielle Schieflage, und man muss dort Geld einbringen. Vor allem aber ist jetzt auch wichtig, dass man eine strukturelle Reform angeht.»

17:20 Wie geht es nun weiter? Die Parteipräsidenten nehmen Stellung Es geht bei uns Schlag auf Schlag: Nach dem Bundesrat äussern sich jetzt bereits die Präsidenten der grossen Parteien zum Abstimmungsausgang. 24:50 Die Parteipräsidenten analysieren die Abstimmungsresultate Legende: Video Die Parteipräsidenten analysieren die Abstimmungsresultate abspielen. Laufzeit 24:50 Minuten. Aus Abstimmungen vom 19.05.2019.

17:16 Keller-Sutter: «Ausnahmebewilligung für 50 Franken» Nun geht es um die praktische Umsetzung. Wieviel soll die Ausnahmebewilligung künftig kosten? Bundesrätin Karin Keller-Sutter dazu: «Mein Departement wird dem Bundesrat unter anderem vorschlagen, die vorgesehenen Gebühren für die neue Ausnahmebewilligung zu senken. Diese Bewilligung soll nicht mehr kosten als bisher der Waffenerwerbsschein. Dieser kostet 50 Franken, und auch die Ausnahmebewilligung soll 50 Franken kosten.»

17:12 Keller-Sutter: «Schweiz ist verlässlicher Vertragspartner» «Mit der Teilrevision des Waffengesetzes, die heute angenommen worden ist, bleiben wir der bewährten Politik der Schweiz treu, die wir im Waffenrecht aus Überzeugung pflegen», so die Justizministerin weiter. «Wir bemühen uns um den Schutz und die Sicherheit der Menschen in der Schweiz, ohne die Tradition des Schiesswesens infrage zu stellen.» Auch sichere das Ja die Zusammenarbeit mit den Schengen- und Dublin-Staaten. «Das ist klar im Interesse der Schweiz, denn die Vorteile dieser Zusammenarbeit sind sehr gross für unsere Sicherheit, unser Asylwesen und unsere Volkswirtschaft», so Keller-Sutter. «Die Schweiz hat heute einmal mehr bewiesen, dass sie ein verlässlicher Vertragspartner ist.»

17:07 Keller-Sutter: «Traditionelles Schiesswesen kann weiter gepflegt werden» Auch für die Justizministerin, die nun zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie Stellung nimmt, war es ein erfolgreicher Abstimmungssonntag. Sie macht gleich vorneweg klar: «Das Wichtigste ist: Das traditionelle Schiesswesen kann weiter gepflegt werden und für das militärische Schiesswesen und die Ordonannzwaffen, die direkt von der Armee übernommen werden, ändert sich nichts», so Karin Keller-Sutter. Legende: Bundesrätin Karin Keller-Sutter. SRF

17:03 Berset: «Grundlegende AHV-Reform unumgänglich» Die AHV erhalte neu 2 Milliarden Franken jährlich mehr, sagt Bundesrat Alain Berset. Dies sei ein Finanzierungsmodus, der notwendig sei, um die Finanzierung der Renten zu garantieren. «Weil wir die demografische Entwicklung kennen, wissen wir, dass uns in Zukunft immer weniger Mittel zur Verfügung stehen werden.» Mit diesem Ja sei bis 2030 immerhin die Hälfte der Finanzierung gesichert. «Das bedeutet aber, dass eine grundlegende Reform der AHV unumgänglich ist», erklärt Berset. Der Innenminister gibt auch Einblick in die weiteren Pläne des Bundesrates zur Mehrwertsteuererhöhung. Geht es nach dem Bundesrat, soll die Mehrwertsteuer demnach nicht wie ursprünglich um 1.5 Prozentpunkte, sondern neu um 0.7 Prozentpunkte erhöht werden. 02:33 Berset: «Reform der AHV bleibt nötig» Legende: Video Berset: «Reform der AHV bleibt nötig» abspielen. Laufzeit 02:33 Minuten. Aus News-Clip vom 19.05.2019.

16:48 Maurer: «Beide Seiten haben etwas erhalten» Die AHV-Steuervorlage habe ein robustes Ja erreicht, «etwas höher als ich das gedacht habe», sagt Ueli Maurer. Damit könne man sagen, die Einheit der Materie werde von Juristen und vom Volk nicht gleich beurteilt. «Für die Bevölkerung ist die Einheit der Materie dann gegeben, wenn beide Seiten etwas erhalten.» «Mit diesem Ja hat man im Bereich der Steuern ein wichtiges Signal für die Sicherheit und Planbarkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz gesendet», führt Bundesrat Maurer weiter aus. Das treffe einerseits auf die Arbeitsplätze, aber anderseits auch auf die AHV zu. «Die Steuervorlage werden wir auf den ersten Januar in Kraft setzen. Das bedeutet, dass wir dann wahrscheinlich von der grauen Liste verschwinden werden. Auch das bedeutet Rechtssicherheit.» 02:46 Maurer: «AHV-Steuervorlage bringt Sicherheit» Legende: Video Maurer: «AHV-Steuervorlage bringt Sicherheit» abspielen. Laufzeit 02:46 Minuten. Aus News-Clip vom 19.05.2019.

16:39 Maurer: «Schweiz fällt pragmatische Entscheide» «Die Abstimmungen von heute haben einen gewissen Zusammenhang zur Europäischen Union und in diesem Sinn wird man in Brüssel zur Kenntnis nehmen, dass die Schweiz zwar etwas länger braucht, aber am Schluss sehr pragmatische Entscheide fällt. Das vorab in Richtung Brüssel», fasst Bundespräsident Ueli Maurer eingangs der bundesrätlichen Medienkonferenz den heutigen Abstimmungssonntag zusammen.

16:38 Jetzt äussert sich der Bundesrat zu den Abstimmungen Das Stimmvolk hat entschieden – ganz im Sinne der Regierung. Nun analysieren die Bundesräte das zweifache Ja zu den Vorlagen. Legende: SRF

16:31 Zweimal Ja: Ein doppeltes Bekenntnis zur EU? «Man könnte heute sagen: Das doppelte Ja ist ein Bekenntnis des Schweizer Volkes für die EU. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Stimmbürger zu beiden Vorlagen Ja gesagt haben»: Das die Analyse von Christoph Nufer, Leiter der SRF-Bundeshaus-Redaktion. CVP-Präsident Gerhard Pfister sage deshalb jetzt, dies müsse in die Verhandlungen über das Rahmenabkommen eingebracht werden. Die Schweiz erwarte jetzt, dass Brüssel sich etwas nachsichtig zeige. 03:08 «Ein doppeltes Bekenntnis zur EU» Legende: Video «Ein doppeltes Bekenntnis zur EU» abspielen. Laufzeit 03:08 Minuten. Aus News-Clip vom 19.05.2019.

16:25 Genfer sagen deutlich Ja zu kantonaler Steuerreform In Genf sagen gut 60 Prozent Ja zur AHV-Steuervorlage und über 70 Prozent Ja zur EU-Waffenrichtlinie. Die Genfer hatten aber auch über die kantonale Umsetzung der Steuervorlage zu entscheiden. Dazu erwarte man ein klares Ja, sagt SRF-Korrespondentin Barbara Colpi. «Denn der Kanton Genf steht unter Druck des Nachbarkantons Waadt. Dieser hat die kantonale Unternehmenssteuerreform schon Anfang Jahr umgesetzt.» Den Genfern drohte bei einem Nein also die Abwanderung von Unternehmen. Genf unter Zugzwang bei Unternehmenssteuern Legende: Audio Genf unter Zugzwang bei Unternehmenssteuern abspielen. Laufzeit 02:25 Minuten. 02:25 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 19.05.2019.

16:12 Auf Neo-Ständerat und Regierungsrat Würth kommt jede Menge Arbeit zu Der neu gewählte CVP-Ständerat Benedikt Würth zu seinem Wahlsieg: «Die Favoritenrolle ist nicht immer einfach, umso erleichterter bin jetzt.» Zu seiner Doppelrolle als Regierungsrat und neu gewählter Ständerat sagt der 51-Jährige, dass er natürlich mehr als das übliche Pensum arbeiten werde. Er verspricht: «Es werden keine Dossiers des Kantons in Schieflage kommen.» 02:42 Würth: «Es werden keine Dossiers in Schieflage kommen» Legende: Video Würth: «Es werden keine Dossiers in Schieflage kommen» abspielen. Laufzeit 02:42 Minuten. Aus News-Clip vom 19.05.2019.

16:05 Eine «ernüchternde» Stimmbeteiligung Politologe Lukas Golder findet klare Worte zur tiefen Stimmbeteiligung: «Die ist mit 43 Prozent ernüchternd, wenn man die Relevanz der Themen anschaut. 2019 ist allgemein das Jahr, mit der durchschnittlich tiefsten Stimmbeteiligung seit langem – mit knapp 40 Prozent. Die Abstimmungsdemokratie war nicht sehr lebhaft.» Doch es gibt einen Silberstreifen am Horizont: «Der Trend zeigt auch, dass neue Medien helfen, mehr Menschen zu mobilisieren.» 02:24 «Neue Medien helfen, mehr Menschen zu mobilisieren» Legende: Video «Neue Medien helfen, mehr Menschen zu mobilisieren» abspielen. Laufzeit 02:24 Minuten. Aus News-Clip vom 19.05.2019.

15:59 Regierungsrat LU: Der Gewinner und die Verliererin im Interview Im Kanton Luzern ist der parteilose Regierungsrat Marcel Schwerzmann im zweiten Wahlgang wiedergewählt worden. Es war keine einfache Wahl, im ersten Wahlgang schaffte er es nur auf den siebten Platz. Entsprechend erleichtert zeigt er sich nun nach dem Sieg. Die Grüne Regierungsratskandidatin Korintha Bätsch hingegen ist enttäuscht, den Sprung in die Regierung nicht geschafft zu haben. Sie freut sich aber trotzdem über ihr Resultat. «51'000 Stimmen für eine Grüne im Kanton Luzern ist ein Top-Resultat. Aber dass die Regierung in der Zusammensetzung mit fünf bürgerlichen Männern so bleibt, das bedauern wir natürlich.» 02:51 «Bedauere, dass Regierung bürgerlich und rein männlich bleibt» Legende: Video «Bedauere, dass Regierung bürgerlich und rein männlich bleibt» abspielen. Laufzeit 02:51 Minuten. Aus News-Clip vom 19.05.2019.

15:52 Das sind die Schlussresultate der beiden nationalen Vorlagen: AHV-Steuervorlage: 66.4 % Ja Neue EU-Waffenrichtlinie: 63.7 % Ja

15:41 Die FDP ist dem Volk am nächsten Die Freisinnigen gewinnen in der Legislatur 2015 bis 2019 am meisten Abstimmungen. Die SVP kann ihren Wahlsieg kaum ummünzen. Die CVP gewinnt zwar Abstimmungen, verliert aber Wahlen. Lesen Sie dazu mehr hier. Legende: 31 Mal stimmte die Parole der FDP mit dem Abstimmungsergebnis überein. Für eine Stimmfreigabe wurde ein halber Punkt verteilt. SRF