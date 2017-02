Die Unternehmenssteuerreform III hat Schiffbruch erlitten. Fast 60 Prozent der Stimmbevölkerung lehnten die Reform ab.

Unternehmenssteuerreform III Auf / Zuklappen Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung des Unternehmensstandorts Schweiz Endresultat JA -Stimmen absolut: ( 989'306 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 1'427'946 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 40.9 % NEIN-Stimmen relativ: 59.1 % Auflistung der Abstimmungsresultate dieser Vorlage nach Kantonen Kanton Ja-Stimmen Prozentual Nein-Stimmen Prozentual Ja-Stimmen Absolut Nein-Stimmen Absolut Aargau 39.2% 60.8% 69088 107215 Appenzell Ausserrhoden 42.8% 57.2% 8177 10907 Appenzell Innerrhoden 48.7% 51.3% 2221 2336 Basel-Landschaft 37.6% 62.4% 31261 51770 Basel-Stadt 42.5% 57.5% 23965 32409 Bern 31.6% 68.4% 97798 212072 Freiburg 36.8% 63.2% 30544 52529 Genf 47.7% 52.3% 58614 64186 Glarus 38% 62% 3867 6296 Graubünden 38.1% 61.9% 25123 40862 Jura 33.1% 66.9% 6949 14058 Luzern 43.6% 56.4% 54135 70072 Neuenburg 43.8% 56.2% 23985 30803 Nidwalden 50.9% 49.1% 7443 7185 Obwalden 48% 52% 5988 6485 Schaffhausen 42% 58% 12854 17718 Schwyz 47.2% 52.8% 22599 25312 Solothurn 34.1% 65.9% 27494 53207 St. Gallen 41.3% 58.7% 57653 81868 Tessin 51.2% 48.8% 49149 46821 Thurgau 40.5% 59.5% 28919 42424 Uri 37.5% 62.5% 3738 6238 Waadt 51.3% 48.7% 103873 98450 Wallis 46.6% 53.4% 47965 55016 Zug 54.3% 45.7% 21585 18165 Zürich 37.5% 62.5% 164319 273542 JA-Anteil in % 100 65 60 55 50 45 40 35 0 Stimmbeteiligung: 45.2% Endresultat JA -Stimmen absolut: ( 989'306 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 1'427'946 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 40.9 % NEIN-Stimmen relativ: 59.1 % Bezirk: JA-Stimmen: ( 989'306 Stimmen) NEIN-Stimmen: ( 1'427'946 Stimmen) Bezirksresultate verbergen Bezirksresultate anzeigen Auf / Zuklappen

Das Volk will nichts von der Unternehmenssteuerreform III wissen. 59,1 Prozent der Bevölkerung lehnten die Reform ab. Damit erleiden Bundesrat und Parlament ihre erste Niederlage in dieser Legislatur. Lediglich in Nidwalden, Tessin, Waadt und Zug fand die Vorlage eine Mehrheit.

Unterschiede zwischen Deutschschweiz und Romandie

Longchamp zur USRIII-Vorlage und deren Scheitern

Entscheidend sei gewesen, dass gegenüber der Vorlage grosses Misstrauen geherrscht habe, sagt Politologe Claude Longchamp. Dieses Misstrauen sei auf die letzte Steuerreform zurückzuführen.

«In der Deutschschweiz waren die Städte stark gegen die Vorlage. Die ländlichen Gebiete waren jedoch nicht eindeutig dagegen.» In der Westschweiz sei es genau umgekehrt gewesen, analysiert Longchamp das Ergebnis.

In der Deutschschweiz sei die Frage, ob die Vorlage zu Steuerausfällen führen werde das Hauptthema gewesen. Diese Befürchtung sei vor allem von den Städten ausgegangen. «In Kantonen, welche eine Politik der Privilegierung betreiben, war dies anders», so Longchamp.

Claude Longchamp zu den Stadt-Land-Unterschieden

Scheitern mit Ansage

In Umfragen hatte sich das Scheitern in den letzten Wochen abgezeichnet. SP, Grüne und Gewerkschaften konnten mit dem Argument punkten, dass Grosskonzerne von der Unternehmenssteuerreform III profitierten, während der Mittelstand die Zeche zahle.

Die Abschaffung der international nicht mehr akzeptierten Steuerprivilegien hatte die Linke zwar unterstützt. Die kantonalen Steuerregimes, von der internationale Unternehmen profitieren, waren ihr seit jeher ein Dorn im Auge. Das Bündel neuer Vergünstigungen, die das Parlament beschlossen hatte, akzeptierte sie aber ebenso wenig wie die damit verbundenen Kosten.

Wichtigste Massnahme war der Zustupf, den die Kantone aus der Bundeskasse erhalten sollten. Damit hätten sie finanziellen Spielraum für eine flächendeckende Senkung des Gewinnsteuersatzes gehabt. Davon sollten alle Unternehmen profitieren, nicht nur die bisher schon privilegierten.

Auf Widerstand stiess aber vor allem der so genannte «Werkzeugkasten». Daraus sollten sich die Kantone nach Ermessen bedienen können, um massgeschneiderte Rahmenbedingungen für die ansässige Wirtschaft zu schaffen.

Lückenhafte Informationen

Das Paket hätte den Bund gut 1 Milliarde Franken gekostet, die Kantone je nach Umsetzung 2 bis 3 Milliarden Franken. Die Einbussen liessen sich aber derart schwer einschätzen, dass der Bundesrat im Abstimmungsbüchlein bewusst auf Zahlen verzichtete. Das trug ihm den Vorwurf ein, die Auswirkungen der Reform zu verschleiern.

Die lückenhafte Informatione weckte Erinnerungen an die Unternehmenssteuerreform II. Damals lag der Bundesrat mit seinen Schätzungen derart weit daneben, dass er dafür sogar vom Bundesgericht gerügt wurde. Die Gegner liessen keine Gelegenheit aus, diesen Trumpf zu spielen und vor den Unwägbarkeiten der Vorlage zu warnen.

Zweiter Anlauf

Das Seilziehen um eine neue Reform dürfte schon in der Frühjahrsession in zwei Wochen beginnen. Die SP hat bereits eine parlamentarische Initiative Initiative angekündigt mit dem Anliegen, den Fahrplan zu konkretisieren. Von Finanzminister Ueli Maurer fordert sie einen neue Vorlage noch vor der Sommerpause.

Ob es so rasch geht, ist fraglich. Im Abstimmungskampf hatte sich selbst SP-Chef Christian Levrat skeptisch gezeigt, ob eine Reform wie geplant 2019 in Kraft gesetzt werden könnte. Laut Maurer ist das nicht vor 2022 möglich.

Dass es eine neue Vorlage braucht, ist aber unbestritten. Grund sind unter anderem die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionen. Diese hat ihre Pläne schon Anfang 2016 in einem Strategiepapier skizziert. Darin ist etwa von einer Quellensteuer oder von der Aberkennung der steuerlichen Abzugsfähigkeit die Rede. Solche Massnahmen würden die Schweiz für internationale Unternehmen zu einem teuren Pflaster machen.

Ob es tatsächlich so weit kommt, ist offen. Die EU hat die Schweiz kürzlich zu einer «gemeinsamen Analyse» der Unternehmensbesteuerung eingeladen – zusammen mit rund 90 weiteren Ländern und Gebieten. Der Prozess soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein, danach sind die EU-Mitgliedstaaten mit Sanktionen am Zug. Der Bundesrat wird gefordert sein, der Schweiz darüber hinaus Aufschub für einen zweiten Anlauf zu verschaffen.

Für die bürgerlichen Parteien dürfte das Abstimmungsresultat ein Denkzettel sein, dass es nicht nur im Parlament, sondern auch in der Bevölkerung Mehrheiten braucht.