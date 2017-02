Niemand der drei Kandidaten erreichte das absolute Mehr von 8651 Stimmen. Neu gewählter Landammann ist Paul Signer (FDP).

Appenzell Ausserrhoden wählte den Nachfolger der zurücktretenden Bau- und Volkswirtschaftsdirektorin Marianne Koller (FDP). Die SVP und die Parteiunabhängigen machten der FDP den Sitz streitig.

Alle drei Kandidaten politisieren mit unterschiedlichen Schwerpunkten bürgerlich.

Ersatzwahl in die Ausserrhoder Regierung Kandidierende Stimmen

Dölf Biasotto (FDP) 6684 Peter Gut (parteiunabhängig) 5390 Inge Schmid (SVP) 5086 Absolutes Mehr 8651

Paul Signer neuer Ausserrhoder Landammann

Neben dem neuen Regierungsmitglied wurde in Ausserrhoden auch ein neuer Landammann gewählt. So heisst hier der Regierungsratspräsident. In den letzten Jahren erfolgte die Wahl im Rotationsprinzip.

Eigentlich sollte Köbi Frei von der SVP für die nächsten zwei Jahre Landammann sein und der FDP-Mann Paul Signer 2019 in seine Fussstapfen treten. Doch die FDP-Delegierten nominierten im Vorfeld Signer – gegen seinen Willen. Schliesslich nahm Signer die Wahl an und gewinnt sie.