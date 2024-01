«Das Dilemma zwischen Parteispitze und Wählerschaft bei der SVP bezüglich einer 13. AHV-Rente ist nicht wirklich überraschend. Denn die SVP ist die Partei, die am meisten Wählende hat, die weniger als 4000 Franken verdienen. Für diese Leute ist natürlich eine 13. AHV-Rente schon ziemlich verlockend. Das kann dann, mindestens in einem ersten Moment, mit der politischen Linie der SVP kollidieren, die einen nicht allzu grossen Sozialstaat will. Auch die Lebensrealitäten von Basis und Elite sind anders, weil bei der SVP-Leitung, bei den SVP-Vordenkern, hat es doch einige Millionäre, am bekanntesten natürlich die Familie Blocher, aber sie ist nicht die einzige.»