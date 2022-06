Neben den Gemeinden haben auch einige Kantone Koordinationsstellen fürs Alter. In Freiburg beispielsweise heisst sie «Senior+», im Wallis jedoch «60+» – aus einem ganz einfachen Grund: Das Wallis wurde in den letzten Jahren zum neuen Tessin. Es zieht viele Auswärtige kurz vor oder nach der Pension ins Wallis. Und diese möchte der Kanton fördern und von ihnen profitieren. Einige könnten noch in die Arbeitswelt, andere in die Gesellschaft integriert werden, heisst es bei der Korrdinationsstelle. Das Wallis unterstützt deshalb verschiedene Projekte finanziell.