Als 15-Jähriger hat er 2024 einen orthodoxen Juden mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nun wurde er verurteilt.

Das Jugendgericht verurteilte in Dielsdorf den heute 17-Jährigen wegen mehrfachen Mordversuchs, Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, Diskriminierung und Aufruf zu Hass sowie Besitz und Verbreitung von Gewaltdarstellungen.

Mit der Freiheitsstrafe von einem Jahr wurde die höchstmögliche Strafe verhängt für Jugendliche, die bei der Tat 15-jährig sind.

Zusätzlich wurden mehrere Massnahmen angeordnet: eine ambulante Behandlung und eine Unterbringung in einer Einrichtung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Jugendgericht hat am Dienstag einen Jugendlichen zu einem Jahr Gefängnis wegen mehrfachen versuchten Mordes verurteilt. Der zur Tatzeit 15-Jährige hatte 2024 einen orthodoxen Juden in Zürich niedergestochen.

Jugendlicher wollte als Märtyrer sterben

Der damals 15-jährige Schweizer mit tunesischen Wurzeln hatte am 2. März 2024 auf offener Strasse in Zürich mit einem Messer einen orthodoxen Juden lebensgefährlich verletzt. Gemäss Anklageschrift hatte sich der Jugendliche im Internet radikalisiert und zum Islamischen Staat bekannt.

Die Tat soll er mehrere Wochen lang vorbereitet haben. Während der Tat startete er einen Livestream im Internet, «damit die Welt die Ereignisse online verfolgen kann», heisst es weiter.

Der Jugendliche habe mit der Absicht gehandelt, «sich an den Juden für ihre angeblichen Gräueltaten gegen Muslime auf der ganzen Welt zu rächen» und Menschen jüdischen Glaubens eigenhändig zu töten. Vor der Tat soll der Jugendliche auch versucht haben, in eine Synagoge einzudringen, um dort Juden zu töten.

Er selbst war gemäss früheren Befragungen davon ausgegangen, dass er von der Polizei getötet werde. Er wollte als Attentäter sterben, um ins Paradies zu kommen.