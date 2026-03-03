Die Belegschaft von Stadtbus Winterthur befindet sich seit 4:30 Uhr am Dienstagmorgen im Streik.

In Winterthur streiken die Busfahrerinnen und Busfahrer. Nur wenige Busse sind im Einsatz. Es ist eine kleine Premiere für Winterthur, denn so einen Streik hat es noch nie gegeben. Die Busfahrerinnen und Fahrer legen ihre Arbeit wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen nieder, wie die Gewerkschaft VPOD mitteilte.

Legende: Lediglich 20 von 60 Bussen waren heute früh in Winterthur im Einsatz. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

SRF-Regionalredaktorin Elisabetta Antonelli ist vor Ort und sagt: «Die Streikenden kritisieren zum Beispiel lange Dienstschichten oder fehlende Entschädigungen bei Einsätzen auf Abruf. Auch dass sie zu kurze Ruhezeiten haben, bemängeln sie. Sie streiken auch, weil sie sich offenbar nicht gehört fühlen.»

Die Busfahrerinnen und Busfahrer hatten bereits 2024 eine Petition eingereicht – die wirkungslos blieb. Am Morgen um 4:30 versammelten sich rund 100 Leute im Busdepot Winterthur. Die Stimmung sei zu Beginn locker gewesen, dann immer aufgeheizter, berichtet SRF-Redaktorin Antonelli.

Betrieb und Stadtrat hätten versucht, die Mitarbeitenden von der Ausübung ihres verfassungsmässig garantierten Streikrechts abzuhalten, schrieb die VPOD in einer Mitteilung. Busfahrerinnen und Busfahrer seien nach Mitternacht aufgefordert worden, Fahrzeuge nicht im Depot, sondern an alternativen Standorten abzustellen. Rund ein Viertel der Busse stehe nun ausserhalb des Depots, sagt Ronja Jansen von der VPOD gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ständerat Stefan Fritschi signalisierte Bereitschaft zur Diskussion.

«Der zuständige Stadtrat Stefan Fritzsche kam um 6:00 Uhr hierher. Er sagte, er wolle hören, wo der Schuh drückt», so Redaktorin Antonelli. Es habe sich sofort eine Menschentraube um ihn herum gebildet. Die Mitarbeitenden hätten ihn sogleich mit ihren Fragen und ihrem Unmut konfrontiert. «Stefan Fritschi signalisierte Bereitschaft zur Diskussion und stellte bereits in Aussicht, dass die Busfahrerinnen und -Fahrer Entschädigungen für den Pikettdienst erhalten sollen.»

Derzeit fahren rund 20 von 60 Bussen auf dem Stadtnetz von Winterthur. Es kommt allerdings zu Verspätungen und Ausfällen. Der Streik dauert voraussichtlich bis 8:30 Uhr.

Der Hintergrund

Hintergrund ist ein seit längerem schwelender Konflikt um die Arbeitsbedingungen. Der VPOD kritisiert kurzfristige sogenannte Springertage mit möglichen Minusstunden, zu tiefe Nachtzuschläge sowie Mängel bei Ersatzdiensten und Dienstplanung. Zudem müssten sich Angestellte an Schäden beteiligen, ohne ausreichende rechtliche Grundlage.

Der Stadtrat lässt uns keine andere Wahl

Ein Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, erklärte: «Wir Busfahrer haben in den letzten Jahren unhaltbare Arbeitsbedingungen ausgehalten, um den Nahverkehr in dieser Stadt zu sichern. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es so nicht weitergeht. Der Stadtrat lässt uns keine andere Wahl, als in den Streik zu treten.»

Stadtbus Winterthur hatte am Montag erklärt, man bedauere die Unzufriedenheit, halte den Warnstreik jedoch für nicht gerechtfertigt. Verschiedene Anliegen seien bereits erfüllt, für weitere Lösungen in Aussicht gestellt worden. Stadtrat Stefan Fritschi (FDP), dessen Departement die Technischen Betriebe führt, bot laut Stadt Gespräche an. Der VPOD habe diese abgelehnt und zunächst die Erfüllung von Forderungen verlangt.