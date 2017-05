Schweizer Holz wird zwar generell weniger exportiert, ist im asiatischen Raum aber beliebter denn je.

Das Wichtigste in Kürze

Die natürlichen Rohstoffe, die hierzulande abgebaut werden, sind, im Vergleich zu Öl und Erdgas, unscheinbarer: Steine und vor allem Holz.

Bemerkenswert: Selbst im Ausland sind diese Schweizer Rohstoffe gefragt: Im 2015 wurde Holz im im Wert von gut 100 Millionen Franken exportiert.

Zum Vergleich: Im selben Zeitraum wurde Käse – ein typisches Schweizer Produkt – im Wert von 570 Millionen Franken exportiert.

100 Millionen Franken für Holz

Seit die Möbelindustrie von Italien nach Osteuropa verlagert wurde, ist die Nachfrage nach Holz aus Schweizer Wäldern in den vergangenen Jahren stetig leicht gesunken. Trotzdem sind immer noch einige Länder an Schweizer Holz interessiert. Einige davon sogar immer mehr.

Fichten- und Tannenholz ist vor allem in Frankreich, Österreich und Italien beliebt. Die rohen Stämme von Laubbäumen hingegen gehen beispielsweise immer häufiger nach Asien, vor allem nach China und Vietnam.

So wie das Laubholz der Aargauer Firma Wüst Holzhandel in Möriken. Das Unternehmen exportiert fast 90 Prozent seiner Baumstämme, vor allem Buchenstämme, ins Ausland. Überwiegend in den asiatischen Raum. Mit dem internationalen Holzhandel erwirtschaftet es mit sechs Festangestellten einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich.