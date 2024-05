Der Reiseverkehr über Auffahrt in den Süden hat bereits am Donnerstagmorgen zu einem Stau geführt.

Zudem blockierten ein Dutzend Klimaaktivisten die Autobahn A2 zwischen Wassen und Göschenen. Nach einer halben Stunde wurden sie von der Polizei abgeführt.

Momentan beträgt der Stau 16 Kilometer und die Wartezeit bis zu zwei Stunden und 40 Minuten, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X meldet.

Legende: Bild von der Blockade von Aktivisten auf der A2 zwischen Wassen und Göschenen. BRK News

Die stehende Kolonne wuchs bereits kurz nach 7 Uhr auf zehn Kilometer an. Die Fahrzeuge standen zwischen Erstfeld und Göschenen UR.

Damit ist die Blechschlange innert vier Stunden um elf Kilometer gewachsen. Noch um 6 Uhr früh hatte der TCS lediglich vier Kilometer Stau vermeldet. Die Polizei riet vom Verlassen der Autobahn A2 ab. Auch anderenorts auf dem Strassennetz kam es zu Behinderungen wegen des grossen Verkehrsaufkommens am verlängerten Auffahrtswochenende.

Auch Züge sind ziemlich voll

Auch die Züge in den Süden dürften über das Wochenende gut gefüllt sein. Nach Angaben der SBB waren am Mittwochnachmittag und am Donnerstagvormittag einzelne Züge bereits ausgebucht. Auch für die Rückfahrt am Sonntag gab es zum Teil keine freien Plätze mehr.

Legende: Alle Jahre wieder: Die Blechlawine bildet sich auch am Auffahrtswochenende vor dem Gotthardtunnel. BRK News

Weil auch die Stehplätze begrenzt sind, könne es vorkommen, dass die Zugchefs Reisende bitten müssten, den Zug zu verlassen, sollten sich zu viele Passagiere im Zug befinden.