Der Reiseverkehr über Auffahrt in den Süden hat bereits am frühen Donnerstagmorgen zu einem Stau geführt.

Momentan beträgt der Stau 14 Kilometer und die Wartezeit bis zu zwei Stunden und 20 Minuten, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X meldet.

Wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte, wuchs die stehende Kolonne bereits kurz nach 7 Uhr auf zehn Kilometer an. Die Fahrzeuge standen zwischen Erstfeld und Göschenen UR.

Damit ist die Blechschlange in kurzer Zeit deutlich länger geworden: Noch eine Stunde zuvor hatte der TCS lediglich vier Kilometer Stau vermeldet.

Die Polizei sperrte die Autobahneinfahrten Wassen und Göschenen. Damit sollte der Ausweichverkehr durch die Dörfer im Urner Reusstal unterbunden werden. Der TCS ging in seiner Prognose davon aus, dass sich die Verkehrslage gegen Freitagabend beruhigen werde. Der Rückreiseverkehr wird demnach für Sonntag erwartet.

Legende: Alle Jahre wieder: Die Blechlawine bildet sich auch am Auffahrtswochenende vor dem Gotthardtunnel. BRK News

Auch Züge sind ziemlich voll

Auch die Züge in den Süden dürften über das Wochenende gut gefüllt sein. Nach Angaben der SBB waren am Mittwochnachmittag und am Donnerstagvormittag einzelne Züge bereits ausgebucht. Auch für die Rückfahrt am Sonntag gab es zum Teil keine freien Plätze mehr.

Weil auch die Stehplätze begrenzt sind, könne es vorkommen, dass die Zugchefs Reisende bitten müssten, den Zug zu verlassen, sollten sich zu viele Passagiere im Zug befinden.