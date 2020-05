Wir beenden nun unsere Berichterstattung im Liveticker. Sie können die Session weiterhin im Stream in diesem Artikel oder im TV auf SRF info weiterverfolgen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.

Simonetta Sommaruga: «Ich habe in den Gesprächen festgestellt, dass die Entscheide des Bundesrats im Parlament bereite Unterstützung fand.»

Sommaruga: «International hatten wir zwei Erfahrungen: In der Krise schaut jeder für sich selbst, man hat aber auch gute Kontakte ins Ausland. Die Schweiz tut gut daran, diese Kontakte zu pflegen, damit wir auch nach der Krise auf Freunde im Ausland zählen können.»

Sommaruga: «Was können wir aus der Coronakrise für die Klimakrise lernen? Viele Antworten finden sich im CO2-Gesetz, welches in der Frühlingssession behandelt worden wäre. Ich hoffe, sie nehmen die Beratungen über dieses Gesetz möglichst rasch wieder auf.»

Sommaruga: «Wir sehen für den Tourismus eine Chance. Wer in der Schweiz lebt, wird seine Ferien dieses Jahr voraussichtlich auch in der Schweiz verbringen.»

11:47

Sommaruga: «Noch sind wir nicht über dem Berg. Nun gilt es, Schritt für Schritt mit den begleitenden Massnahmen zurückzufinden. Der Bundesrat hat stets einen Mittelweg gewählt. So will er es auch beim Ausstieg machen. Der Ausstieg erfolgt in enger Absprache mit den Kantonen.»