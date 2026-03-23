Eine Zollpatrouille hat innert zwei Tagen zweimal tonnenweise ungekühlte Pommes frites und Chicken-Nuggets entdeckt

Die Schmuggelware kam bei der Autobahnraststätte Pratteln BL zum Vorschein.

Am 9. März kontrollierten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) einen Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschild. Im ungekühlten Laderaum stiessen sie auf 1.5 Tonnen gefrorene Pommes frites, 75 Kilogramm Pouletprodukte wie Chicken-Nuggets, 100 Kilogramm Mayonnaise und 79 Kilogramm Ketchup.

Der Lenker, ein 35-jähriger Iraker, war zuvor aus Deutschland eingereist. Er missachtete auch die lebensmittelrechtlichen Vorgaben, da es sich bei seinem Fahrzeug nicht um einen Kühltransporter handelte.

Einen Tag später stoppte eine BAZG-Patrouille am gleichen Ort einen weiteren Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschild. Dieses Mal sass ein 29-jähriger Iraker am Steuer. Dort traf sie im Laderaum auf 2 Tonnen Pommes frites und 110 Kilogramm Pouletprodukte.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. In beiden Fällen bezahlten die Lenker die fälligen Abgaben bei der Einfuhr nicht ... Bildquelle: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG . 1 / 2 Legende: In beiden Fällen bezahlten die Lenker die fälligen Abgaben bei der Einfuhr nicht ... Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

Bild 2 von 2. ... und die transportierte Ware war nicht gekühlt. In mindestens einem Fall war der Lieferwagen zudem überladen. Bildquelle: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG . 2 / 2 Legende: ... und die transportierte Ware war nicht gekühlt. In mindestens einem Fall war der Lieferwagen zudem überladen. Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das BAZG hat in beiden Fällen ein Zollstrafverfahren eingeleitet, die Lebensmittel eingezogen und die Lenker aufgrund der überladenen Fahrzeuge verzeigt.

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