Der erste Schnitzelbangg-Abend in Beizen und Cliquen-Kellern erfreute viele Fasnachtsbegeisterte. Dabei wurde auch die düstere Weltpolitik thematisiert.

Trump muss bei Schnitzelbänken in Basel kräftig einstecken

US-Präsident Donald Trump, die deutsche AfD-Politikerin Alice Weidel oder der reichste Mann der Welt, Elon Musk, – sie alle sind Thema bei den Basler Schnitzelbänken. Und meistens kommen sie nicht gut weg.

So glauben beispielsweise einige Schnitzelbank-Formationen zu wissen, weshalb der Attentäter, der während des Wahlkampfes in den USA auf Trump geschossen hatte, auf dessen Ohr gezielt habe; weil es sonst keinen Widerstand gegeben hätte, da das Hirn nicht existiere.

Die«Aabrennte» behaupten sogar, dass die Fett-Weg-Spritze Ozempic bei Trump nicht das Bauchfett, sondern einen anderen Körperteil zum Schmelzen gebracht habe.

Auch lokale Basler Themen kommen vor, lokal oder international aufgearbeitet. Zum Beispiel beim Thema Basler Polizei, die mit Sexismus und Rassismus zu kämpfen hat. Donald Trump habe damit kein Problem; er überlege sich im Gegenteil sogar, wegen der Polizei nach Basel zu kommen, singen beispielsweise die «Gwäägi».

Die «Gwäägi» sprechen auch lokale Themen wie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) an. Als es stark schneite, blieben die Trams nämlich stehen. «D Trämmler legge d Händsche a und d Trämmli bliebe stoh», singen sie in einer bekannten Kinderliedmelodie zum Thema Schnee.

Der «Spitzbueb» nimmt sich gleich in mehreren Versen dem öffentlichen Verkehr in Basel an. Das gipfelt darin, dass die Fahrgäste der BVB gebeten werden, die Trams gleich selbst ins Depot zu stossen.

Auch der ESC, der im Sommer in Basel ausgetragen wird, animiert die Schnitzelbänke zu einigen Versen. So wollen beispielsweise die «Aabrennte» eine Kartonschachtel als Unterkunft vermieten während des weltweit grössten Musikanlasses.

Die Schnitzelbänkler kämpfen aber auch mit PET-Flaschen. Der an der Flasche befestigte Deckel animiert das «Anggewegglimaitli» gar dazu, zu andern Flaschen zu greifen, mit härterem Inhalt.

