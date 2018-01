Im ersten Jahr hat die Anlaufstelle Kescha in rund 1100 Fällen Personen beraten, die von einer Massnahme des Kindes- oder Erwachsenenschutzes (Kesb) betroffen sind.

Die Universität Freiburg hat die Fälle untersucht und dabei drei Empfehlungen formuliert – zuhanden der Kesb und Beistände, Kantone und Gemeinden.

Die Universität empfiehlt, mehr Ressourcen bereitzustellen, mehr Mediationen einzusetzen und für heikle Fälle externe Kriseninterventionsstellen aufzubauen.

Der Unternehmer Guido Fluri wurde als Kind fremdplatziert. Mit seiner Stiftung hat er deshalb die Kescha gegründet. Fünf Mitarbeiter nehmen täglich Anrufe von Personen entgegen, die im Konflikt mit der Kesb stehen.

Gemäss der Auswertung der Universität Freiburg betraf eine Mehrheit der Fälle – rund 59 Prozent – den Kindesschutz. Den Problemen bei Kindesschutzfällen liegen häufig Konflikte zwischen den Elternteilen zugrunde. Die Anrufenden haben oft wenig bis kein Vertrauen in die involvierten Institutionen. Sie fühlen sich mit ihren Bedürfnissen nicht ernst genommen.

Die Auswertung zeigt, dass die Betroffenen oft die Prozesse und das Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz nicht verstehen. In gewissen Fällen müsse daher die Kesb mehr kommunizieren. Damit sich auch Beistände mehr Zeit für die Betroffenen nehmen können, sollen die Fälle verstärkt priorisiert werden.

Kesb soll nicht zwischen Paaren stehen

Die Anlaufstelle berät meist Elternteile, die in einem eskalierenden Konflikt stehen. Dies wirkt sich oft negativ auf die Kinder aus. Aus diesem Grund sollen Eltern im Kindesschutzverfahren Angebote zur Verfügung gestellt werden, wie etwa die Mediation. «Dadurch werden die Eltern in die Pflicht genommen, ohne dass die Kesb zwischen den Parteien steht und für oder gegen den Willen einer Partei agieren muss», so Professorin Alexandra Jungo.

Die Auswertung der Universität zeigt schliesslich, dass die Anlaufstelle Kescha viel psychosoziale Unterstützung für Betroffene leistet, die in einer verzweifelten Lage sind. Zur Nachbetreuung dieser Menschen müssen spezielle externe Kriseninterventionsstellen zur Verfügung stehen. Dadurch können Eskalationen minimiert werden.