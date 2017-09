Die Laufbahn-Studie FaGe ist vom Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) im Auftrag der Nationalen Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit (OdASanté) durchgeführt worden. An der Studie beteiligten sich in einer ersten Befragung nahezu sämtliche 2289 Lernende des Abschussjahrgangs 2011. An den folgenden beiden Erhebungen nahm jeweils etwa noch die Hälfte teil.