15 Anwohnerinnen und Anwohner des Atomkraftwerks Leibstadt ziehen mit einer Beschwerde vor das Bundesverwaltungsgericht.

Die Beschwerde richtet sich gegen das Atomkraftwerk und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek).

Die Beschwerdeführenden fordern eine Mitsprache bei der Frage, wie lange das Atomkraftwerk in Betrieb bleiben soll.

Das Atomkraftwerk in Leibstadt AG ist seit 40 Jahren in Betrieb. Es ist damit in den sogenannten Langzeitbetrieb übergegangen. Deshalb hatten Anwohnerinnen vor rund einem Jahr ein Gesuch für eine Umweltverträglichkeitsprüfung beim Uvek eingereicht. Die Anwohner forderten so eine Mitsprache zum Langzeitbetrieb des Kraftwerks, denn eine Umweltverträglichkeitsprüfung würde diese beinhalten.

Braucht es eine Prüfung?

Das Departement hat das Gesuch allerdings abgelehnt, weswegen die 15 Personen nun eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreichen. Sie werfen dem Uvek vor, es übergehe die demokratische Mitsprache und halte sich nicht an internationale Abkommen. Gemäss den Beschwerdeführenden brauche es für einen Langzeitbetrieb eine Umweltverträglichkeitsprüfung, das Departement sieht das anders.

Legende: Das Atomkraftwerk Leibstadt steht direkt an der Landesgrenze am Rhein. Von den 15 Beschwerdeführenden leben vier in Deutschland. Keystone/Til Buergy

An einer von Greenpeace und der Schweizerischen Energiestiftung organisierten Medienkonferenz erläuterten eine Anwohnerin und zwei Anwohner ihre Motive. Sie fordern eine transparente und öffentliche Untersuchung der Auswirkungen des Langzeitbetriebs auf Mensch und Umwelt. Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung müssten auch Alternativen aufgezeigt werden, so die Forderung.

Aarhus- und Espoo-Konvention Box aufklappen Box zuklappen Die Argumentation der Anwohnerinnen und Anwohner stützt sich unter anderem auf zwei internationale Abkommen, denen die Schweiz beigetreten ist. Sie sind nach den Orten benannt, an denen sie abgeschlossen wurden. Die Espoo-Konvention verpflichtet die Staaten, die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt eines Nachbarstaates zu prüfen. In der Aarhus-Konvention hat sich die Schweiz unter anderem verpflichtet, Umweltinformationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Bei Projekten, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangen, muss die Öffentlichkeit Stellung beziehen können. Diese Stellungnahmen sollen angemessen berücksichtigt werden. Quelle: Bundesamt für Umwelt

Das Atomkraftwerk in Leibstadt ging 1984 ans Netz. Ursprünglich war es für eine Laufzeit von 40 Jahren geplant. Nun soll das Kraftwerk bis 2044 Strom liefern.

AKW hat Bewilligung

Grundsätzlich dürfen in der Schweiz Atomkraftwerke so lange am Netz bleiben, wie es die Sicherheit zulässt. Über die Sicherheit wacht das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi. Das Atomkraftwerk Leibstadt betont regelmässig, dass das Kraftwerk sicher sei.

1.5 Milliarden Franken hat das Atomkraftwerk Leibstadt in den vergangenen 40 Jahren in das Werk investiert. Für den Betrieb der kommenden 20 Jahre soll noch einmal 1 Milliarde Franken dazukommen.