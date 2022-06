Legende: Bereits im September 2019 haben die Mitglieder des Initiativkomitees die Unterschriften für die Massentierhaltungsinitiative bei der Bundeskanzlei eingereicht. Keystone

Die Initiative will die Massentierhaltung in der Schweiz verbieten und die Würde der Tiere in der landwirtschaftlichen Tierhaltung in die Verfassung aufnehmen. Zum Beispiel mit einem täglichen Gang ins Freie, schonenderen Schlachtmethoden und viel weniger Tieren pro Weidefläche und Stall. Zudem will die Initiative weg von der industriellen Fleischproduktion. Das betrifft vor allem die industrielle Hühner- und Schweinemast.

Der Bundesrat lehnt die Initiative ab.