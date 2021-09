Der Foodtruck vor der Uni Luzern: Er sollte jenen Studierenden, die nicht auf Fleisch verzichten wollen, ermöglichen, sich auf dem Uni-Areal zu verpflegen. Doch ab Donnerstag ist er bereits wieder Geschichte. Die Uni wird an der selben Stelle ein Zelt für ein Covid-Testzentrum aufstellen lassen, wie die sie in einer Mailnachricht an die Studierenden mitteilt. Hintergrund ist die Zertifikatspflicht im regulären Lehrbetrieb: Ungeimpfte Studierende können sich dort - vorerst kostenlos - einem Antigen-Schnelltest unterziehen.

Als Folge davon kehrt Fleisch nun doch wieder in der Mensa zurück: Zumindest die «Bowl» ist ab Montag wieder «mit Topping nach Wahl vegetarisch, vegan oder mit Schweizer Fleisch, Geflügel oder Fisch erhältlich», wie es in der Nachricht an die Studierenden heisst.