Rückreiseverkehr am Sonntag sorgte für langen Stau am Gotthard

Der Rückreiseverkehr Richtung Norden hat am Sonntag erneut zu einem langen Stau vor dem Gotthard-Südportal geführt.

Der Stau wuchs im Verlauf des Tages kontinuierlich an.

Bereits kurz nach 10:00 Uhr hatte der Stau am Südportal die Marke von fünf Kilometern Länge geknackt. Um 12:30 Uhr folgte dann die 10-Kilometer-Marke. Am frühen Nachmittag waren es bereits 14 Kilometer zwischen Biasca und Airolo TI, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten mit einer Wartezeit von bis zu zwei Stunden und 20 Minuten rechnen.

Auch am späten Abend meldete die Tessiner Kantonspolizei auf X weiterhin einen zehn Kilometer langen Stau zwischen Giornico und Airolo.

Legende: Grund für den Stau ist unter anderem das Ende der Frühlingsferien in mehreren bevölkerungsreichen Schweizer Kantonen – darunter Zürich und Luzern. SRF News

Auch am Nordportal stauten sich die Autos zwischen Wassen und Göschenen UR zeitweise auf einer Länge von zwei Kilometern. Reisende mussten hier mit einer Wartezeit von rund 20 Minuten rechnen.

Bereits am Samstag hatte sich der Verkehr vor dem Südportal auf zehn Kilometer gestaut, auch am Nordportal in Richtung Süden kam es zu Rückstau.