Problem Online-Markt

Laut Weltgesundheits-organisation WHO machen gefälschte Medikamente in industrialisierten Ländern nur etwa 1 Prozent des Marktes aus. In einigen Ländern Lateinamerikas, Südostasiens und Afrikas ist es aber fast ein Drittel. Gravierend ist die Situation im Internet: 2008 ergab eine Studie, dass 60 Prozent der gelieferten Medikamente gefälscht waren.