Der neue Bundesrat ist gewählt. Martin Pfister tritt die Nachfolge von Viola Amherd (Mitte) an. Die Ergebnisse der Ersatzwahl in der Übersicht.

Bereits im ersten Wahlgang hat Martin Pfister an der Sensation geschnuppert. Der Zuger erhielt 122 Stimmen und verpasste die Wahl in die Landesregierung damit um nur eine einzige Stimme. Markus Ritter kam auf 105 von 245 gültigen Stimmen. 18 Stimmen gingen an diverse Kandidatinnen und Kandidaten.

Im zweiten Wahlgang klappt es schliesslich und die Entscheidung liegt vor. Die Vereinigte Bundesversammlung hat Martin Pfister mit 134 von 245 gültigen Stimmen in die Landesregierung gewählt. Pfisters Konkurrent, der St. Galler Nationalrat Markus Ritter, erhielt 110 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 123 Stimmen.