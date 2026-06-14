Ein Wettbewerb motiviert Kinder, möglichst wenig Lebensmittel zu verschwenden. Auch eine Luzerner Klasse macht mit.

Das Znacht ist verspeist, die Kinder räumen auf: Geschirr wird weggetragen, Tische werden geputzt und es wird abgewaschen. Die Primarschule aus Neudorf im Kanton Luzern weilt im Lager, sie ist für eine Woche an den Flumserberg gereist.

Es winken 1000 Franken

Das Schullager findet alle zwei Jahre statt, heuer ist es jedoch etwas anders. Die Schule nimmt an der «Restlos Geniessen Challenge» teil. Mit diesem Projekt möchten die Zentralschweizer Kantone zusammen mit Solothurn gegen Food Waste vorgehen und beliefern die Schulen dafür mit einem Starterkit mit Infomaterial, einer Küchenwaage und einer Liste, um den Food Waste nachzuverfolgen.

Legende: Für eine Woche weilen die älteren Primarschüler aus Neudorf im Klassenlager am Flumserberg. SRF/Primus Ettlin

Die Lager, die daran teilnehmen, haben die Aufgabe, möglichst wenig Essen zu verschwenden. Den Gewinnern, also jenen, die am wenigsten Lebensmittel entsorgen mussten, winken 1000 Franken für einen gemeinsamen Ausflug und ein Wanderpokal.

Aufs Gramm genau

Um auszurechnen, wie viel Essen im Müll landet, wird der Abfall gewogen und Buch geführt. Heute übernimmt das der Fünftklässler Julian. Während die anderen Kinder mit dem Abräumen beschäftigt sind, steht er mit der Klassenlehrerin Julia Senn vor der Küche und rechnet.

«Wir mussten 770 Gramm Essen wegschmeissen und sind 46 Personen», zählt er auf. «Das sind 16.7 Gramm pro Kopf», ergänzt die Lehrerin. Julian ist zufrieden mit dieser Bilanz: «Das gibt drei Punkte.» Höchstzahl!

Legende: Jeder Bissen, der im Kompost oder im Abfall landet, wird gewogen und schlägt zu Buche. SRF/Primus Ettlin

Wenn die Schülerinnen und Schüler unter 50 Gramm Lebensmittel pro Kopf entsorgen, gibt es diese drei Punkte. Unter 100 Gramm sind es zwei, und unter 240 Gramm noch ein Punkt. Am Ende der Woche wird zusammengerechnet und das Resultat eingereicht.

Food Waste in der Schweiz

Das Ziel der Challenge sei, die Kinder auf spielerische Art für die Problematik der Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren. «Food Waste ist ein grosser Treiber von CO₂-Emissionen», sagt Initiantin Jeannine Kiser.

Die Grundregeln sind nicht schwer: Iss auf, achte aufs Ablaufdatum und schau in den Kühlschrank.

Laut Bundesamt für Umwelt gehen rund 25 Prozent der Umweltbelastung, die durch die gesamte Lebensmittelkette entsteht, auf Food Waste zurück. Etwa ein Drittel davon fällt bei den Endverbrauchern an, also in den Haushalten. Eine vierköpfige Familie wirft pro Woche rund sieben Kilogramm Lebensmittel weg.

Kiser ist überzeugt, dass Kinder in einem Lager mehr über Food Waste lernen als im Klassenzimmer. «Das gemeinsame Erlebnis prägt sie.» Sie hofft, dass sie das Gelernte dann auch zu Hause anwenden. «Die Grundregeln sind nicht schwer: Iss auf, achte aufs Ablaufdatum und schau in den Kühlschrank.»

Legende: Auch ein Quiz gehört zu den Unterlagen, die mit der Challenge kommen. Frage: Wie viele Tonnen Food Waste fallen in der Schweiz pro Jahr an? Antwort: 2.8 Millionen Tonnen. SRF/Marcel Börsch

Das Interesse der Schulen am Projekt ist gross. Nach einem Pilotversuch im Kanton Zug wurde es dieses Jahr auf die gesamte Deutschschweiz ausgeweitet. Über 150 Lager mit insgesamt knapp 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern machen mit.

Auf gutem Weg

Bei den Neuendorfer Schülerinnen und Schülern zeigt das Projekt Wirkung. Der Ehrgeiz hat sie gepackt. Das passiere, wenn es etwas zu gewinnen gebe, sagt Lehrerin Julia Senn. «Ich weiss nicht, ob es nur an der Challenge liegt, aber die Teller sind jeweils sauber leergegessen. Es bleibt wenig übrig.»

Auch die Küche hilft mit: Die Fajitas, die es heute zum Znacht gibt, werden mit der Bolognese-Sauce vom Vortag gestreckt. Wer Reste wiederverwertet, kann Lebensmittelverschwendung vermeiden. Das haben sie gelernt.

Legende: In den Fajitas von heute versteckt sich die Bolognese-Sauce von gestern. Wer Reste verwertet, verhindert Food Waste. SRF/Marcel Börsch

Am zweiten Lagertag sind die Neuendorfer auf gutem Weg. Die drei Punkte von heute kommen zu den drei Punkten vom Vortag hinzu. Wenn es so weitergeht, sind sie im Rennen um den ersten Platz.