Um 25 Prozent wollte der Bundesrat die Lebensmittelverschwendung reduzieren. Geschafft hat die Schweiz einen Bruchteil. In der Verantwortung sieht die Regierung insbesondere die Privathaushalte.

Der Bundesrat hat eine erste Bilanz zum Aktionsplan gegen Food Waste gezogen, den er vor rund vier Jahren verabschiedet hatte. Zwar wurden seit damals Fortschritte erzielt. Das für 2025 gesetzte Reduktionsziel wurde jedoch nicht erreicht.

Die Lebensmittelverluste in der Schweiz sind zwischen 2017 und 2024 um rund 5 Prozent gesunken, so eine Schätzung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Der im Aktionsplan vorgesehene Richtwert einer Reduktion um 25 Prozent bis 2025 wurde damit allerdings deutlich verfehlt, wie es in einer Mitteilung des Bundesrats heisst.

Betriebe top, Haushalte flop

Laut der Landesregierung braucht es mehr Zeit, damit die bereits ergriffenen Massnahmen ihre volle Wirkung entfalten können. Zudem fehle es an Breitenwirkung, und es seien grössere Anstrengungen bei den Haushalten nötig. Positive Entwicklungen gab es laut dem Bericht vor allem im Detailhandel und in der Gastronomie bei Betrieben, die den Food Waste systematisch messen.

Legende: Der Bundesrat verfehlt sein Ziel zur Reduktion von Food Waste deutlich. Keystone / Gaëtan Bally

Für die nächste Phase seines Aktionsplans setze der Bundesrat weiterhin auf freiwillige, eigenverantwortliche Initiativen, teilte er weiter mit. Er will dafür mehr Akteure als bisher in den Aktionsplan einbinden, die Datengrundlagen verbessern und die Haushalte stärker sensibilisieren. Im Jahr 2028 sollen dann die Ziele das nächste Mal überprüft werden.

Der Bundesrat hatte den Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung 2022 mit dem Ziel verabschiedet, die vermeidbaren Lebensmittelverluste bis 2030 gegenüber 2017 zu halbieren. In der ersten Phase standen freiwillige, eigenverantwortliche Initiativen der Wirtschaft im Vordergrund. Ein «zentrales Element» sei dabei die branchenübergreifende Vereinbarung zwischen dem Bund und der Schweizer Lebensmittelbranche, die laut dem Bundesrat «eine positive Dynamik» ausgelöst hat: 37 Unternehmen und Organisationen engagieren sich im Rahmen der Vereinbarung gemeinsam gegen Food Waste.