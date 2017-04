Viele Fahrzeuglenker haben bereits die Sommerpneus montiert und sind für den erneuten Wintereinbruch nicht gewappnet.

Chaos auf den Ostschweizer Strassen 0:55 min, aus Tagesschau am Mittag vom 28.4.2017

Die Nacht war ungewöhnlich kalt und am Morgen schneite es bis in tiefe Lagen.

Im Morgenverkehr ist es deswegen in der Ostschweiz, im Raum Zürich und auch in der Zentralschweiz zu zahlreichen Unfällen gekommen.

Bäume blockieren die Strasse

Weil viele Fahrzeuglenker bereits die Sommerpneus montiert haben, drehten sich die Autos und versperrten die Strassen. An vielen Orten fielen Bäume auf die Fahrbahnen. Sie wurden wegen der Schneelast zu Boden gedrückt. Auf den Pässen Hirzel und dem Sattel mussten Bäume gefällt werden, weil sie sonst eine Gefahr für den Verkehr waren. Zahlreiche Strassenabschnitte waren deshalb vorübergehend geschlossen.

Deutlich langsamer fahren

Als Faustregel bei winterlichen Verhältnissen gilt: Wo bei normalen Strassenverhältnissen 100 km/h erlaubt sind, soll die Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn halbiert werden, damit der Bremsweg unverändert bleibt.

Bei Eis sollte die Geschwindigkeit um 70 Prozent reduziert werden. Barbara Rölli von Viasuisse rät zudem: «Unbedingt den Abstand halten und wer nicht zwingend auf das Auto angewiesen ist, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen.»

Auch die modernsten Fahrassistenzsysteme kämen hier an ihre Grenzen. Weitere Tipps zum sicheren Fahren gibt es vom Automagazin «Tacho».