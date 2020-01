Poulet in der Schweiz massiv teurer als in Frankreich

Das Freiland-Poulet entdeckt hat eine «Espresso»-Hörerin. Sie überlegte sich beim Einkaufen im Coop in Kaiseraugst, den teuren Leckerbissen an Weihnachten aufzutischen, wartete jedoch noch ab. Ein paar Tage später, beim Einkauf in einer Filiale des Detailhändlers E.Leclerc im benachbarten Saint-Louis, entdeckte sie zufällig das gleiche Poulet – in identischer Verpackung des Herstellers «Les Fermiers de Loué».

Sie erschrak ab dem Preisunterschied. Statt einem Kilopreis von 29.50 Franken rechnet der französische Laden mit einem Kilopreis von umgerechnet 8.65 Franken. Insgesamt also lediglich 18 Franken statt 63.65 Franken Franken.

Die Frau verzichtete daraufhin darauf, das Poulet trotz deutlich günstigerem Preis in Frankreich zu kaufen, da ab einem Kilogramm Fleisch bei der Einfuhr in die Schweiz verzollt werden muss.

Bildvergleich Regler nach links verschieben Regler nach rechts verschieben Legende: Genau das gleiche Poulet, total anderer Preis Links das Poulet von Coop, rechts ein praktisch gleichschweres Poulet in einem französischen Laden zvg

Coop will Lieferant zur Rede stellen

Was sagt Coop zu dem enormen Preisunterschied zwischen der Schweiz und Frankreich? Die Medienstelle beschränkt sich auf eine knappe Stellungnahme: «Wir werden dies mit unserem Lieferanten besprechen und überlegen, das Produkt nächstes Jahr nicht mehr in unser Sortiment aufzunehmen.»

Wir werden dies mit unserem Lieferanten besprechen und überlegen, das Produkt nächstes Jahr nicht mehr in unser Sortiment aufzunehmen.

Eine Sprecherin merkt noch an, dass die Spezialität «Poulet Jaune» aus Frankreich seit mehreren Jahren jeweils in der Vorweihnachtszeit im Coop-Sortiment war. Wie der exorbitant hohe Preis zustande kam, sagt die Sprecherin jedoch nicht. Auch nicht, ob der Lieferant alleine dafür verantwortlich ist. Klar scheint jedoch, dass Coop selber gemerkt hat, dass ein solcher Preisunterschied von den Kunden nicht goutiert wird.

Auch Migros mit überrissenem Preis für Luxus-Produkt

Bereits vor zwei Jahren hat das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» über einen ähnlichen Fall berichtet. Der gleiche Serrano-Schinken hatte damals in Deutschland 50 Euro gekostet, in der Schweiz bei der Migros rund 170 Franken. Migros hatte damals mit hohen Zollgebühren argumentiert, was die grosse Preisdifferenz jedoch nicht vollständig erklärt hat.