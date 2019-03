Protonenpumpenhemmer oder Protonenpumpeninhibtoren (PPI) nehmen direkten Einfluss auf die Magensäure-Produktion. Konkret hemmen sie ein Enyzm in den Belegzellen der Magenwand, das für die Salzsäurebildung zuständig ist.

Die PPI-Wirkstoffe schalten rund 30 Minuten nach Einnahme die sogenannte Wasserstoff-Kalium-Pumpe (H+/K+-ATPase) in den Belegzellen aus. Die dadurch reduzierte Säurezufuhr lässt den pH-Wert des Magensafts ansteigen, was ihn weniger aggressiv macht.

Die Wirkung hält so lange an, bis sich in der Magenschleimwand wieder neue Protonenpumpen gebildet haben. Das dauert je nach Dosierung 24 bis 48 Stunden. Die PPI-Wirkstoffe selber werden vom Stoffwechsel vollständig abgebaut.