Urs Lüthi

Urs Lüthi ist Direktor des Vereins dahlia mit drei Standorten in Langnau und Zollbrück sowie Delegierter des Verwaltungsrats und Vorsitzender der Direktion der dahlia oberaargau ag mit vier Standorten und einer Aussenwohngruppe in der Region Oberaargau. In verschiedenen Gremien setzt er sich aktiv für die Entwicklung der Pflegebranche ein.