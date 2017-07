«Wir verstehen das Tessin wirklich» 0:15 min, vom 31.7.2017

Das Wichtigste in Kürze:

Ein Tessiner Bundesrat zur Verkleinerung der Distanz zwischen der Südschweiz und Bundesbern sei nicht notwendig, sagt Bundespräsidentin Doris Leuthard in einem RSI-Interview.

Leuthard anerkennt, dass ein Kollege aus dem Tessin eine noch bessere Vertetung wäre. Grundsätzlich sei aber jeder Bundesrat für die ganze Schweiz gewählt.

Am 20. September wählt die Vereinigte Bundesversammlung den Nachfolger von Aussenminister Didier Burkhalter, als Favorit gilt der Tessiner FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis.

1999 trat mit Flavio Cotti der letzte Tessiner Bundesrat zurück. Bisher herrschte in Bundesbern weitgehend Einigkeit darüber, dass es nach dem Rücktritt von Didier Burkhalter an der Zeit sei, wieder einen Vertreter der Südschweiz in die Landesregierung zu wählen. Zumal auch die Bundesverfassung vorsieht, «dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind.»

« Wir haben einen Vizekanzler aus dem Tessin, ich spreche italienisch, Frau Sommaruga spricht Italienisch, wir vestehen das Tessin wirklich. » Doris Leuthard

Bundespräsidentin

Dass dafür nun zwingend ein Tessiner in die Landesregierung einziehen müsse, bestreitet nun Doris Leuthard. Zwar anerkennt auch die Bundespräsidentin, dass ein Kollege aus dem Südkanton eine noch bessere Vertretung wäre. Doch grundsätzlich sei der Bundesrat für die ganze Schweiz gewählt: «Der Bundesrat ist wirklich eine Regierung für alle», sagt Leuthard in einem Interview mit dem Tessiner Fernsehen RSI.

Manchmal macht die Herkunft eben doch etwas aus

Anders beurteilt Historiker und Bundesrats-Experte Urs Altermatt die Situation. Nicht so sehr für den Rest der Schweiz, aber umso mehr für das Tessin selbst sei ein eigener Bundesrat von grosser Bedeutung. Ansonsten entstünde dort «eine Malaise, weil sie glauben, sie seien in der Landesregierung schwach oder überhaupt nicht vertreten.» In einer Zeit, in der die Migrationskrise insbesondere den Süden der Schweiz unter Druck setze, sei es wichtig, «dass jemand die Brücke spielt zwischen Bern und dem Tessin.»

Ähnlich wie Doris Leuthard haben sich vor Kurzem die beiden Alt-Bundesräte Adolf Ogi und Moritz Leuenberger geäussert. Im Bundesrat hätten sie sich von gesamtschweizerischen Interessen leiten lassen. Für den Lötschberg-Basistunnel der Neat habe er damals nicht im Interesse der Region Bern und Wallis gekämpft, sondern aus nationalem Interesse, sagt der Kandersteger Ogi. Schliesslich hätte der Gotthard alleine in einem nationalen Referendum keine Chance gehabt.

« Knallharte Regionalpolitik habe ich nicht erlebt. » Moritz Leuenberger

Alt Bundesrat

Auch Moritz Leuenberger sagt, Politik im Interesse einzelner Regionen sei im Bundesrat zu seiner Zeit kaum betrieben worden. Allerdings: Im Nachhinein stelle er fest, dass die Herkunft natürlich auch eine Rolle spiele: Obwohl zu seiner Zeit sowohl die Fachleute des Bundesamtes für Zivilluftfahrt als auch Skyguide Südanflüge über die Stadt Zürich gewollt hätten, habe er als Zürcher gesagt, «es kommt nicht in Frage.» So sperrte sich der Zürcher Bundesrat Leuenberger einst gegen jene Südanflüge, die heute das Verkehrsdepartement der Aargauerin Doris Leuthard ermöglichen will.

Warum Regionen manchmal doch vom eigenen Bundesrat profitieren 3:30 min, aus 10vor10 vom 28.7.2017

Lesen Sie zum Thema auch: