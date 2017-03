Ab 1. September können Postkunden Bareinzahlungen an der Haustüre tätigen, wie die Post bekannt gab.

Das gilt für alle Ortschaften, die keine eigenen Poststellen und nur noch eine Partnerfiliale haben, wie zum Beispiel in einem Dorfladen.

Die Post reagiert mit dieser und weiteren Massnahmen auf die teils massive Kritik an der Schliessung von Filialen.

Partnerfilialen bewährten sich als Alternative zur Poststelle gut, schreibt die Post. Doch dürfen diese Agenturen keinen Barzahlungsverkehr mehr anbieten wegen der Anforderungen an die Sicherheit sowie wegen des Geldwäschereigesetzes. Weil viele Kunden diese Dienstleistung vermissen, führt sie die Post nun auf dem Umweg über die Haustüre wieder ein.

Zeitung bis am Mittag im Briefkasten

Zudem können künftig in Partnerfilialen auch wieder Massensendungen aufgegeben werden. Die Post kommt damit Forderungen von Gemeinden, Vereinen und Firmen entgegen.

Auch in Gebieten, wo Tageszeitungen nicht per Frühzustellung verteilt werden, springt der Pöstler ein: Die Post bringt abonnierte Tageszeitungen bis am Mittag ins Haus. Damit entspreche die Post einem grossen Bedürfnis der Kunden, schreibt das Unternehmen.