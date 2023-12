Der Mann hatte kurz nach 7 Uhr an zwei verschiedenen Orten in der Walliser Hauptstadt aus bislang unbekannten Gründen auf die beiden Frauen und den Mann geschossen, wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft an einer Medienkonferenz festhielten.

Zuerst hatte der Täter das Feuer auf eine Frau auf einem Parkplatz in der Rue Oscar-Bider in Sitten eröffnet. Diese erlitt dabei eine tödliche Schussverletzung. Einige Minuten später wurde an einem zweiten Tatort auch ein Mann erschossen, während eine Frau ebenfalls durch einen Schuss verletzt wurde.