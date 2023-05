«Falli-Hölli war ein riesiges Ereignis und hat der Schweiz gezeigt, was passieren kann», sagt der Freiburger Geologe Hugo Raetzo. Er hat vor dreissig Jahren die Grossrutschung bei Plasselb verfolgt und wissenschaftlich begleitet.

In den Neunzigerjahren habe man die Gefahr von Erdrutschen unterschätzt. «Falli-Hölli hat ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Prozesse eintreten können, die bis anhin undenkbar waren», so Raetzo, der heute beim Bundesamt für Umwelt arbeitet.

In der Folge seien genauere Mess- und Überwachungssysteme eingeführt worden. «Heute ist Prävention möglich. Nur dank diesen Systemen konnten die Menschen in Brienz GR überhaupt so lange im Dorf bleiben.»