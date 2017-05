Auf den Spuren von Sonko

Aus Rundschau vom 22.2.2017

Zehn Tage lang hat das Rundschau-Team in Gambia mit Opfern des Ex-Innenministers Ousman Sonko geredet und tief in die schreckliche Vergangenheit des Landes geblickt. Sonko, der inzwischen in der Schweiz um Asyl ersucht, ist für seine Mitbürger nichts anderes als ein Folter-Scherge. Jetzt verlangt Gambia von der Schweiz Sonkos Auslieferung.