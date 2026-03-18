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Einsatz läuft Gondel im Skigebiet Engelberg abgestürzt

18.03.2026, 11:57

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  • Im Skigebiet von Engelberg ist eine Gondel abgestürzt.
  • Norbert Patt, Geschäftsführer der Titlis-Bahnen, bestätigt den Absturz gegenüber SRF.
  • Ob Personen in der Gondel waren, kann er noch nicht sagen. Auch die Gründe seien noch unklar.
  • Rettungskräfte sind im Einsatz. In der Region herrschen starke Winde.

Die zuständige Kantonspolizei Nidwalden bestätigte einen «Vorfall», konnte zunächst aber keine weiteren Angaben machen.

Schneefahrzeug vor einer verschneiten Hütte in den Bergen.
Legende: In einem Video ist zu sehen, wie eine Gondel einen Hang herabstürzt. Blick-Leserreporter

Ein Video des «Blicks» zeigt eine Gondel, die einen schneebedeckten Hang herunterstürzt.

++ mehr folgt ++

Regionaljournal Zentralschweiz, 18.3.2026, 12:03 Uhr ; 

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