Definitiv keine Rückkehr in die Häuser für rund 40 Personen

Erdrutsch in Schwanden

Nach dem Erdrutsch in Schwanden (GL) Ende August hat die Gemeinde Glarus Süd eine Gefahrenkarte erstellt, die nun Auswirkungen auf die Betroffenen hat.

Bewohnerinnen und Bewohner aus dem roten Gefahrengebiet dürfen nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren.

Die Umsetzung dieser Massnahme sei noch an rechtliche Vorgaben gebunden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.

Ende August kam es im Gebiet Wagenrunse in Schwanden in der Gemeinde Glarus Süd zum Erdrutsch. Seither ist, vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner, die ihre Häuser verlassen mussten, nichts mehr so wie früher.

Jetzt, dreieinhalb Monate später, haben der Kanton und die Gemeinde eine ereignisbezogene Gefahrenkarte erstellt. Die Konsequenz: Personen, die im sogenannten Gefahrengebiet Rot ihre Häuser haben, dürfen nicht zurückkehren. 40 Menschen sind davon betroffen. Dort herrsche eine «unmittelbare Gefahr für Leib und Leben». Der Gemeinderat sei deshalb zum Handeln gezwungen, sagt Gemeindepräsident Hansruedi Forrer.

Abbruchverfügungen in der roten Zone

Konkret heisst das, dass Gebäude in diesem Gebiet abgebrochen werden müssen, teilt die Gemeinde Glarus Süd mit. In der roten Zone stehen etwa 70 Gebäude, neben Wohn- und Geschäftsgebäuden auch Garagen und kleinere Bauten. Die Verfügungen darüber werden bald verschickt. Betroffene haben eine Einsprachemöglichkeit. Noch im Dezember werden die betroffenen Personen zu Gesprächen eingeladen.

Legende: Die Gefahrenkarte für Schwanden zeigt auf, welche Bereiche stark gefährdet sind und welche weniger. Gelb: Gering. Blau: Mittel. Rot: Erheblich. Gemeinde Glarus Süd

Die Bevölkerung von Schwanden wurde am Donnerstagabend über die Neuigkeiten informiert. Weitere noch evakuierte Personen, deren Häuser nicht in der neu ausgewiesenen roten Zone stehen – das sind rund 20 Menschen –, sollen im Laufe eines Jahres in ihre Häuser zurückkehren können.