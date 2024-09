Saastal VS: Evakuierungsflüge werden heute fortgesetzt

Die Evakuierungsflüge aus dem Saastal im Kanton Wallis werden heute fortgesetzt.

Die Strasse ins Saastal ist nach einem Erdrutsch am Donnerstag nach wie vor blockiert.

Gemäss einer aktuellen Lagebeurteilung bleibt sie noch bis mindestens Anfang kommende Woche gesperrt.

Rund 2000 Personen sitzen im Tal fest. Dutzende wurden inzwischen mit Helikoptern ausgeflogen.

Mit Helikoptern der Air Zermatt konnte schon am Freitag zwischen 16 und 19 Uhr ein Personentransport durchgeführt werden, wie Simon Bumann vom regionalen Führungsstab Saas weiter mitteilte. Er bestätigte auch den Bericht der Zeitung «Walliser Bote», wonach auch am Samstag Personen per Helikopter ausfliegen werden.

Rund 2200 Personen, hauptsächlich Schweizer Touristen, wurden nach den Unwettern von der Aussenwelt abgeschnitten.

1 / 3 Legende: Ein Helikopter der Air Zermatt lädt Touristinnen und Touristen in Stalden VS auf einem privaten Helikopterlandeplatz ab. RTS 2 / 3 Legende: Die Bodenbrücke bei Eisten VS im Saastal wurde vom Murgang stark beschädigt. zvg 3 / 3 Legende: Riesige Steinbrocken sind auf der Kantonsstrasse liegen geblieben. Keystone/ ANDREA SOLTERMANN

«Unter den gestrandeten Touristen befinden sich viele Senioren, die es nicht unbedingt eilig haben, wieder abzureisen», sagte Bumann. Dies werde die Anzahl der notwendigen Evakuierungsflüge entsprechend reduzieren.

Luftbrücke kostet 140 Franken pro Passagier

Die Helikopter starteten in Saas-Fee, um die Touristen im nur wenige Flugminuten entfernten Stalden VS abzusetzen. Von dort aus konnten die Betroffenen mit dem Postauto oder der Matterhorn Gotthard Bahn Richtung Visp weiterreisen. Passagiere müssten pro Evakuierungsflug 140 Franken zahlen, berichtete der «Walliser Bote».

Angesichts des Ausmasses der Niederschläge – bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden – halten sich die Schäden im Saastal in Grenzen. Es wurden keine Gebäude zerstört. Die Behörden hatten vor allem aufgrund der Erkenntnisse aus den letzten Unwettern Ende Juni präventive Massnahmen an den Bächen ergriffen.

Vor Öffnung der Strassen sind Sprengungen nötig

Mit einer Wiedereröffnung der Kantonsstrasse ins Saastal ist nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen, wie der Kanton mitteilte. Ein Beobachtungsflug hatte ergeben, dass vor der Räumung oberhalb der Strasse grosse Felsbrocken gesprengt werden müssen. Die Arbeiten erfolgten bereits am Freitag durch ein spezialisiertes Unternehmen. Einige Felsblöcke messen bis zu 100 Kubikmeter, was etwa dem Volumen eines Gelenkbusses entspricht.

Nach den Sprengungen und der Räumung der Strasse müssen die Wildbach-Übergänge instand gestellt werden, wie der Kanton Wallis mitteilte. Wann die Kantonsstrasse wieder befahrbar sein wird, hänge von den Schäden an ihrer Infrastruktur ab, hiess es weiter. Die Strasse zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell wurde bereits für den Verkehr wieder geöffnet.