Am 25. September entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten an der Urne, ob das Frauenrentenalter auf 65 Jahre erhöht sowie zugunsten der AHV die Mehrwertsteuer erhöht wird. Am selben Abstimmungstermin kommen ausserdem die Massentierhaltungs-Initiative sowie die Vorlage über eine Teilabschaffung der Verrechnungssteuer vors Volk.