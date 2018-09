Der Ticker ist abgeschlossen

16:46 Zur Begrenzungsinitiative Wenn die Begrenzungsinitiative das Freizügigkeitsabkommen eliminiere, erklärt Cassis, dann fallen gemäss der Guillotine-Regelung alle sieben Verträge der Bilateralen I. Dann würde sich ein Rahmenabkommen erübrigen. «Weil wir materiell gar nichts mehr zu regeln haben.» 00:31 Zur Begrenzungsinitiative Legende: Video Zur Begrenzungsinitiative abspielen. Laufzeit 00:31 Minuten. Aus News-Clip vom 28.09.2018.

16:41 EU-Staatssekretär Roberto Balzaretti Der Staatssekretär nimmt Stellung zum Stand der Verhandlungen. Die Kunst werde sein, die EU zu überzeugen, dass die flankierenden Massnahmen gut sind, so wie sie jetzt sind. Es wird darum gehen, die EU zu überzeugen, dass die Unionsbürger-Richtlinie bereits umgesetzt ist. «Und wir müssen die EU überzeugen, dass beim Reglement 883 wir eine Sonderregelung brauchen. Ob uns das gelingt, ist noch unklar. Wenn nicht, dann wird es kein Abkommen geben.» 00:58 EU-Staatssekretär Roberto Balzaretti Legende: Video EU-Staatssekretär Roberto Balzaretti abspielen. Laufzeit 00:58 Minuten. Aus News-Clip vom 28.09.2018.

16:36 Cassis zur Börsenequivalenz Man habe gehört, was die EU dazu gesagt habe, erklärt Cassis. Die Börsenequivalenz werde an substanzielle Erfolge beim institutionellen Abkommen geknüpft. Die wesentlichen Fortschritte hat aber niemand definiert. Aber es sei klar, dass damit eine Einigung gemeint sei.

16:32 Cassis zum Lohnschutz Von dieser Seite her sei das Mandat klar, sagt Bundesrat Cassis auf die Frage eines Medienvertreters. Der Lohnschutz müsse gewährleistet werden. «Es bleibt das Ziel des Bundesrates, diesen Lohnschutz zu garantieren.» Es bleibt das Ziel des Bundesrates, diesen Lohnschutz zu garantieren.

16:29 Der Bundesrat ist zuversichtlich Ohne Zuversicht könne man nicht in solche Verhandlung eintreten. Zuversichtlich machen den Bundesrat auch Fortschritte, von denen man zuvor auch nicht geglaubt habe, dass man sie erzielen würde, sagt Cassis. Er verweist auf die Verhandlungspartner in der EU, die ebenfalls zu einem Ende kommen möchten.

16:16 Was noch kommen wird Diese Forderungen kämen jetzt in eine Schlussphase. Was das Resultat sein wird, könne er beim besten Willen nicht sagen, er wisse nur, was die Schweiz wolle, sagt Cassis. Diese harten Bedingungen, vor allem im Zusammenhang mit den flankierenden Massnahmen, müssten nun eben verhandelt werden. Selbstverständlich haben wir harte Forderungen, die EU auch.

16:08 Der Erweiterungsbeitrag II. Die Erweiterungszahlungen seien ein autonomer Akt, betont der Bundesrat. Die Loslösung dieser weiteren 1.3 Milliarden Franken habe der Bundesrat heute ans Parlament überwiesen. Bereits jetzt will er die Kohäsionsmilliarde freigeben – noch vor einer Einigung auf ein Rahmenabkommen. Über die Gelder kann jedoch nur das Parlament entscheiden.

16:05 Das Ziel «Wir wollen ein Abkommen erreichen, das die institutionellen Fragen regelt. Und es soll uns ermöglichen die materiellen Differenzen zu bereinigen», sagt Cassis. Es gibt auch keinen offiziellen Termin, wann die Verhandlungen beendet sein werden.

15:59 Ein weiterer Fortschritt in den Verhandlungen Ein weiterer Fortschritt dieses Jahr sei der Geltungsbereich des Abkommens gewesen, sagt Cassis. Die fünf bestehenden Abkommen der Bilateralen I sind Bestandteil des horizontalen Rahmenabkommens. Es kommen keine weiteren Abkommen hinzu.

15:57 Cassis zum Entsendungsgesetz «Jetzt besteht die Möglichkeit, dass wir zum Thema Entsendegesetz weiter verhandeln, weiter Druck machen. Dabei müssen wir schauen, wie weit wir kommen. Am Schluss werden wir etwas in der Hand haben und können dann beurteilen, ob es uns qualitativ genügt oder nicht.» 00:32 Bundesrat Cassis zu den weiteren Verhandlungen Legende: Video Bundesrat Cassis zu den weiteren Verhandlungen abspielen. Laufzeit 00:32 Minuten. Aus News-Clip vom 28.09.2018.

15:53 Das Schiedsgericht «Wir haben heute die institutionelle Frage der Streitbeilegung mit der Lösung des Schiedsgerichtes gelöst», sagt Cassis. Diese Teillösung sei so gut wie bereinigt. Dennoch seien «wesentliche Fragen in den Beziehungen zur Schweiz noch nicht geklärt», sagt Bundesrat Cassis. So sei der Ausgang der Verhandlungen zum institutionellen Abkommen und die Anerkennung der Börsenäquivalenz noch offen. 01:14 Das Rahmenabkommen Legende: Video Das Rahmenabkommen abspielen. Laufzeit 01:14 Minuten. Aus SRF News vom 27.09.2018.

15:44 Die noch offenen Punkte Bundesrat Cassis spricht über die flankierenden Massnahmen. Er erklärt die Zusammenhänge der Massnahmen. Als 2001 die Bilateralen 1 in Kraft getreten sind, trat auch die Personenfreizügigkeit in Kraft. Darin enthalten sind die Entsende-Richtlinien. Um diesen Richtlinien gerecht zu werden, hat der Bundesrat 2004 das Entsendegesetz in Kraft gesetzt. Diese Elemente werden seither von der EU als nicht konform mit der Personenfreizügigkeit beurteilt. Seit jener Zeit lässt sich nur im so genannten gemischten Ausschuss darüber sprechen. Der gemischte Ausschuss ist aber kein Gericht. Diese Unstimmigkeiten werden daher seit Jahren ohne Erfolg diskutiert. In diesem Sinne ist das Abkommen laut Cassis der Weg, um diese Probleme zu lösen.

15:35 Bundesrat Ignazio Cassis informiert die Medien Bundesrat Cassis beginnt in italienisch und französisch. Der Bundesrat hat entschieden, die Verhandlungen mit der EU im Rahmen des bestehenden Mandats fortzuführen.

15:32 Die Medienkonferenz beginnt Bundesrat Ignazio Cassis tritt im Bundeshaus vor die Medien.