Bern und Biel wollen gemeinsam den Eurovision Song Contest veranstalten.

Jetzt ergreifen SVP und EDU das Referendum gegen die möglichen Kantonsbeiträge an die Sicherheitskosten in der Höhe von circa 30 Millionen Franken.

Wegen der Referendumsfrist wäre monatelang ungewiss, ob Bern die nötigen ESC-Gelder erhält.

Zürich, Basel, Genf oder doch Bern? Bis Ende August fällt die Entscheidung, welche Schweizer Stadt den ESC 2025 ausrichten darf. Die gemeinsame Kandidatur von Bern und Biel erhält nun einen Dämpfer.

Die SVP und die EDU haben am Mittwoch das Referendum gegen den Kantonsbeitrag angekündigt, den der Regierungsrat laut SVP in der Höhe von rund 30 Millionen Franken sprechen will. Die Regierung will sich erst am Donnerstag dazu äussern.

Wegen der Referendumsfristen wäre monatelang unklar, ob der Kanton Bern das Geld für die Austragung des ESC sprechen kann. Angesichts des engen Zeitplans könnte dies die Berner Kandidatur gefährden.

Stimmt der Regierungsrat dem Millionenkredit zu, kommt das Geschäft Anfang September in das Kantonsparlament. Danach beginnt je nach Entscheid die dreimonatige Referendumsfrist. Die Abstimmung wäre erst 2025.