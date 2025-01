Legende: PFAS-haltige Produkte Pizzaschachteln, Kaffeebecher und andere Verpackungen enthalten oft PFAS. Wie auch wasserabweisende Textilien oder Pfannen. Keystone SDA

PFAS steht für «Per- und polyfluorierte Alkyl-Substanzen» und ist ein Überbegriff für eine Gruppe chemischer Stoffe. Diese werden seit den 1940er-Jahren eingesetzt und sind in vielen Industriebereichen beliebt, weil sie etwa wasser- und fettabweisend sowie temperaturbeständig sind. PFAS sind entsprechend in Feuerlöschschäumen zu finden oder werden bei der Herstellung von Bratpfannen, Lebensmittelverpackungen, Kosmetika, Textilien für Möbel und Outdoor-Kleidung, oder Fotografien und Verchromungen eingesetzt. Sie gelangen auf unterschiedliche Arten in die Luft, die Erde oder ins Wasser: Bei der Herstellung von Produkten, deren Nutzung oder etwa wenn PFAS-haltige Materialien auf Abfalldeponien landen.

PFAS werden auch «forever chemicals» , also Ewigkeitschemikalien , genannt, weil sie sich in der Umwelt nicht abbauen. Sie sind – in unterschiedlichem Ausmass – toxisch und gefährlich für die Gesundheit : Sie können Organe wie Leber oder Nieren schädigen oder die Wirkung von Impfungen schmälern. Unterschieden wird zwischen langkettigen PFAS (PFOA, PFOS, PFHxA und PFHxS) und kurzkettigen. Die langkettigen bleiben länger im menschlichen Körper, ihre Toxizität ist besser erforscht und sie sind heute zu einem Grossteil schon verboten.