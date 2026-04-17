Ammoniak ist am Donnerstagabend in der Gemeinde Stabio/TI in einem Firmengebäude ausgetreten.

Rund 100 Personen wurden evakuiert.

Fünf Personen mussten zur Kontrolle ins Spital, wie die Tessiner Polizei mitteilt. Grund für den Vorfall sei ein gebrochenes Rohr, Ermittlungen dazu liefen, schreibt die Polizei weiter. Spezialisten und die Feuerwehr hätten das Leck unter Kontrolle gebracht.

Infolge des Ammoniakaustritts sei umgehend das Notfallverfahren ausgelöst und nebst dem betroffenen Betrieb auch benachbarte Gebäude evakuiert worden.

Informationen über Alarm-App

Die Bevölkerung wurde wegen des Vorfalls am Abend über die Alarm-App des Bundes informiert und aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Kantonspolizei und Stadtpolizei Mendrisio sowie Rettungskräfte, Spezialisten und die Feuerwehr standen im Einsatz. Die Via Laveggio sei vorübergehend gesperrt worden.