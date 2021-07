Auf der Axenstrasse zwischen Flüelen (UR) und Sisikon hat sich ein Fels- und Bergsturz ereignet. Das teilte Alert Swiss, die Notfall-App des Bundes, mit. Die Strasse ist gesperrt.

Am Nachmittag war zeitweise nach einem Erdrutsch auch die Autobahn A2 in Richtung Süden auf der Höhe von Giornico (TI) gesperrt. Seit 17 Uhr ist sie wieder befahrbar.

Grund für die Felsstürze und Erdrutsche sind heftige Gewitter mit Starkregen.

Ebenfalls gesperrt war am Nachmittag die Kantonsstrasse zwischen Bodio (TI) und Giornico. Diese konnte gegen 15.15 Uhr wieder geöffnet werden. Auch in Bellinzona, dem Maggiatal und weiteren Tessiner Tälern kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs durch Hagel, Starkregen und Gewitter, wie die Kantonspolizei sagte.

00:09 Video Überschwemmung in der Gemeinde Rivera, TI Aus News-Clip vom 08.07.2021. abspielen

Starkregen im Tessin seit Mittwochabend

Schon am Mittwochabend setzten Gewitter im nordwestlichen Tessin ein. Betroffen waren zunächst das Maggiatal, das Onsernonetal, das Centovalli und zum Teil auch die Leventina. Bis am Donnerstagabend fielen in diesen Gebieten stellenweise über 80 Millimeter Regen in 24 Stunden, in Faido waren es sogar über 130 Millimeter, wie SRF Meteo berichtet.

Am Abend und in der Nacht auf Freitag erreicht uns demnach aus Nordwesten auch noch Höhenkaltluft. Daher muss in der ganzen Schweiz bis in die Nacht hinein mit neuen Gewittern gerechnet werden.

03:54 Video Meteo vom 8.7.2021 Aus Meteo vom 08.07.2021. abspielen