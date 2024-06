Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet am Sonntag über die Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit», auch «Stopp-Impfpflicht-Initiative».

Sie will die körperliche und geistige Unversehrtheit stärken.

Die Initiative ist mit wenig Unterstützung in die Kampagne gestartet.

Die Initiative fordert, dass für Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit die Zustimmung der betroffenen Person vorliegen muss. Gemäss Initiative darf zudem eine Person, die die Zustimmung verweigert, weder bestraft noch benachteiligt werden. Der Initiativtext spricht nicht von «Impfungen», sondern allgemein von «Eingriffen in die körperliche und geistige Unversehrtheit».

Die Initianten

Lanciert hat die Initiative die Freiheitliche Bewegung Schweiz (FBS). Zum Komitee gehören neben FBS-Präsident Richard Koller unter anderen die frühere Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann, der Komiker Marco Rima sowie der Impfkritiker Daniel Trappitsch. Von den grossen Parteien hat einzig die SVP Schweiz die Ja-Parole herausgegeben.

Das sagen die Befürworter

Der Mensch sei nur frei, wenn er in Eigenverantwortung und mit Überzeugung selbst bestimmen könne, was in seinen Körper komme, schreiben die Befürworterinnen und Befürworter. Die aktuellen Entwicklungen zu Impfschäden zeigten, dass man der Politik nicht trauen könne.

01:07:22 Video Archiv: «Abstimmungsarena» zur Freiheits-Initiative Aus Arena vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Weder Politik, Pharmaindustrie noch internationale Organisationen dürften entscheiden, ob ein implantierbarer Mikrochip, Nanopartikel, eine Gen-Manipulation, eine Impfung oder etwas anderes in den Körper gelange. Eine Initiative sei der einzige Weg, die «pharmaorientierte Politik» zu stoppen.

Das sagen die Gegner

Der Bundesrat, das Parlament und die grossen Parteien bis auf die SVP empfehlen ein Nein zur Initiative. Das Grundrecht auf körperliche und geistige Unversehrtheit stehe bereits in der Verfassung.

Audio Archiv: Abstimmungskontroverse zur Freiheits-Initiative 25:17 min, aus Rendez-vous vom 17.05.2024. Bild: SRF/Philipp Schrämmli abspielen. Laufzeit 25 Minuten 17 Sekunden.

Weil im Initiativtext nicht von «Impfungen» die Rede sei, sondern von «Eingriffen in die körperliche und geistige Unversehrtheit», geben die Gegnerinnen und Gegner zu bedenken, dass sie grundsätzlich jedes Handeln von Bund, Kantonen und Gemeinden erfasse, das auf den Körper einwirkt. Bei einem Ja könnte die Polizei zum Beispiel keine Verdächtigten mehr festnehmen, ohne deren Zustimmung.

Initiative mit schlechten Karten

Die Initiative ist schlecht in die Kampagne gestartet. Bei der ersten SRG-Umfrage hätten 70 Prozent der Umfrageteilnehmenden die Initiative bestimmt oder eher abgelehnt. Bei der zweiten Umfrage ist der Nein-Anteil auf 75 Prozent angewachsen. Auch die Unterstützung in der Parteilandschaft ist geschrumpft. Konnte die SVP in ihrem Umfeld bei der ersten Umfrage noch eine Mehrheit für das Anliegen finden, war diese bei der zweiten Umfrage nicht mehr vorhanden.