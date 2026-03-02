 Zum Inhalt springen

Frühjahrssession 2026 Ständerat will Päckli aus China strenger kontrollieren

Themen in diesem Liveticker

  • Ständerat will ausländische Online-Händler in die Pflicht nehmen
  • Nationalrat tritt auf das «Entlastungspaket 27» ein
  • Bürgerliche von SVP bis GLP wollen übers «EP27» debattieren
  • Ständerat will Päckli aus Asien strenger kontrollieren
  • Wie gut kennen Sie unser politisches System? – Testen Sie es!
  • Tritt der Nationalrat auf das EP27 ein?
  • Nationalrat vor Marathon-Debatte ums Entlastungspaket
  • Debatten für heute beendet – der grosse Brocken «EP27» naht
  • Nationalrat spricht sich für erleichterte Stiefkindadoption aus
  • Nationalrat will Schutz für Medien auf KI ausweiten

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 01.03.2026, 19:30 Uhr

