- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Ständerat will ausländische Online-Händler in die Pflicht nehmen
- Nationalrat tritt auf das «Entlastungspaket 27» ein
- Bürgerliche von SVP bis GLP wollen übers «EP27» debattieren
- Ständerat will Päckli aus Asien strenger kontrollieren
- Tritt der Nationalrat auf das EP27 ein?
- Nationalrat vor Marathon-Debatte ums Entlastungspaket
- Debatten für heute beendet – der grosse Brocken «EP27» naht
- Nationalrat spricht sich für erleichterte Stiefkindadoption aus
- Nationalrat will Schutz für Medien auf KI ausweiten
