Die Grenzkontrollen zu Frankreich werden während des G7-Gipfels im Juni im französischen Evian nahe der Schweizer Grenze verstärkt.

Die Landesregierung ordnet vorübergehend sogenannte Binnengrenzkontrollen an.

Der G7-Gipfel in Evian-les-Bains findet vom 10. bis 19. Juni 2026 statt.

Die Genfer Behörden befürchten eine Welle von Anti-G7-Demonstrierenden und Ausschreitungen.

Wegen des G7-Gipfels im französischen Evian führt die Schweiz an der Grenze zu Frankreich vorübergehend wieder Grenzkontrollen durch. Die Massnahme gilt vom 10. bis zum 19. Juni. Der Bundesrat beschloss die Grenzkontrollen anlässlich seiner Sitzung, wie er mitteilte.

Legende: Schweizer Sicherheitskräfte werden im Juni an der Grenze zu Frankreich gefordert sein. Keystone / SALVATORE DI NOLFI

Auch wenn der Gipfel in Frankreich stattfinde, seien die Städte Genf und Lausanne sowie die gesamte Genferseeregion gewissen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, schrieb der Bundesrat zur Begründung.

Bei früheren G7-Treffen ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, Stör- und Sabotageaktionen sowie zu Sachbeschädigungen gekommen, hiess es weiter. Zudem sei die grosse Zahl völkerrechtlich geschützter Personen in der Genferseeregion und die angespannte geopolitische Lage generell mit Herausforderungen verbunden.

Genf befürchtet Ausschreitungen

Der Kanton Genf, der Ausschreitungen ähnlich denen beim G8-Gipfel 2003 befürchtet, hatte den Bundesrat gebeten, die Grenzkontrollen wiedereinzuführen. Die Genfer Polizeichefin Monica Bonfanti hatte sich für eine Schliessung der Grenzen während des Gipfels ausgesprochen. Es wird mit einer grossen Protestbewegung gerechnet. Eine No-G7-Koalition hat international dazu aufgerufen, in Genf zu demonstrieren.