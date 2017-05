Die Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) eine koordinierte internationale Aktion gegen Geldwäscherei in Millionenhöhe durchgeführt.

Die Behörden haben insgesamt fünf Menschen in Genf, Lausanne, Zürich und im Ausland verhaftet, Liegenschaften beschlagnahmt und Konten gesperrt.

Bei den Festgenommen handelt es sich um Männer und Frauen im Alter von 35 bis 55 aus der Schweiz und Südamerika.

Hinweise auf die Geldwäscher in der Schweiz hätten sich 2010 ergeben, als in Deutschland 1,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt wurden, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Die entsprechenden Geldflüsse hätten eine Spur zu Mittätern in der Schweiz gezeichnet.

Die Ermittlungen hätten schliesslich zu einem brasilianischen Ehepaar geführt, das nebst einem Reisebüro noch eine Firma für Geldüberweisungen nach Brasilien leitete. Über diese Gesellschaft seien mehrstellige Millionenbeträge in verschiedene Länder transferiert worden, so die Polizei.