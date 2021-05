Seit Donnerstag dürfen Schweizer wieder in Deutschland einkaufen. In den Läden hatte es am Freitag noch genügend Platz.

Deutschland erlaubt Einkaufstourismus: Das lief in Weil am Rhein

Stürmen die Schweizerinnen und Schweizer am Freitag die Läden in Deutschland? Dies mag sich mancher Ladenbesitzer in Deutschland gefragt haben, nachdem die Deutschen Behörden am Donnerstag die Einreise-Bestimmungen für Touristen gelockert hatten.

An den Grenzübergängen von Basel nach Weil am Rhein zeigte sich am Freitagmorgen jedoch schon bald, dass der grosse Ansturm zumindest bis am Mittag ausblieb. Im grossen Einkaufszentrum «Rheincenter» gleich nach der Grenze gab es noch genügend freie Parkplätze und auch in den Läden herrschte kein Gedränge. Über die Gründe kann nur spekuliert werden, möglicherweise war auch vielen Einkaufstouristen noch nicht bewusst, dass die Grenzen seit Auffahrt auch für sie wieder frei passierbar sind.

Diejenigen, die den ersten Tag für einen Shoppingtrip über die Grenze nutzten, genossen die neuen Freiheiten offensichtlich. «Ich bin froh, dass ich wieder hier einkaufen kann», sagt eine Frau aus Basel. Sie habe auf gewisse Markenprodukte in den letzten Monaten verzichtet, weil diese für sie in der Schweiz zu teuer seien. Eine andere Kundin, eine AHV-Renterin, freut sich, dass sie nun wieder nach Herzenslust Süssigkeiten für ihre Grosskinder einkaufen könne.

Während sich der Ansturm in den Läden am Freitag in Grenzen hielt, bildeten sich dagegen vor den verschiedenen Paket-Abholstellen in Weil am Rhein lange Schlangen. Viele Schweizerinnen und Schweizer lassen sich Pakete an solche Stationen schicken, weil die Ware nicht in die Schweiz geliefert wird oder sie Verzollungsgebühren sparen wollen.

Auch das Abholen von Paketen war in den letzten Wochen grundsätzlich nicht möglich. Drei Wochen habe er auf sein Päckli warten müssen, erzählt ein Mann aus Basel. Schlimm sei die Wartetzeit für ihn jedoch nicht gewesen: «Es blieb mir ja auch nichts anderes übrig.»

Ob die Schweizer Einkaufstouristen in den nächsten Tagen wieder zahlreicher in Deutschland einkaufen, wird sich weisen. Nach der Grenzschliessung im Frühling 2020 zeigte sich, dass die Schweizerinnen und Schweizer nur zögerlich zurückkehrten.