Das Wichigste in Kürze

Die Grenzwächter haben dieses Jahr bereits mehr Migranten aufgegriffen als in der gleichen Zeit im Vorjahr.

Um auch auf ein Krisenszenario eingestellt zu sein, hat das Grenzwachtkorps jüngst einen Grossauftrag für über 140 Container ausgeschrieben, in denen Leute im Bedarfsfall kontrolliert, registriert und betreut werden können.

Reagieren können will das Grenzwachtkorps nicht nur an der Südgrenze: Die laufende Ausschreibung umfasst Container und weitere Infrastruktur für sämtliche Grenzregionen.

Ab Juli wollen die Grenzwächter bereit sein für ein Krisenszenario: Innert weniger Tage wollen sie dann Container, Zelte und WC-Anlagen aufbauen können, um einen Ansturm auf die Grenze bewältigen zu können.

David Marquis vom Grenzwachtkorps fasst es so zusammen: «Es geht darum, Infrastrukturen zu haben, wo man Leute kontrollieren, registrieren und betreuen kann.»

Ausschreibung für maximal 143 Container

Vor wenigen Tagen hat das Grenzwachtkorps einen Grossauftrag ausgeschrieben: Es sucht Lieferanten, die die Krisen-Infrastruktur bereithalten und rasch liefern können. «Um uns die maximale Handlungsfreiheit zu sichern, umfasst die Ausschreibung maximal 143 Container. Das wäre dann aber wirklich das Maximum.»

Zum Übernachten sind die Container nicht vorgesehen. Für Unterkünfte sind je nach Fall die Asylbehörde oder der Grenzkanton zuständig.

« Sollte sich die Lage verändern, dann können wir mit diesen Containern kurzfristig reagieren » David Marquis

Grenzwachtkorps

Marquis will sich nicht festlegen, wie stark die Zahl der Migranten ansteigen müsste, bis der Krisenplan ausgelöst würde. «Das Grenzwachtkorps hat da wo die aktuellen Migrationsströme in die Schweiz treffen geeignete Infrastrukturen. Das ist namentlich in Chiasso und in Brig. Sollte sich die Lage aber verändern, dann können wir mit diesen Containern kurzfristig reagieren».

Reagieren können will das Grenzwachtkorps nicht nur an der Südgrenze: Die laufende Ausschreibung umfasst Container und weitere Infrastruktur für sämtliche Grenzregionen. Die Grenzwächter haben dieses Jahr mehr Migranten aufgegriffen bei der Einreise als in der gleichen Zeit im Vorjahr. Von Krisenszenarien aber ist die Schweiz derzeit weit entfernt.