Zwar muss auch mit dem neuen Gerichtsurteil kein Eritreer mit der Ausschaffung aus der Schweiz rechnen. Trotzdem wird die Situation für jene Asylsuchenden aus Eritrea schwieriger, die unter die neue Gerichtspraxis fallen. Sie sind künftig illegal in der Schweiz. Sie dürfen nicht arbeiten, keine Sprachkurse besuchen und erhalten nur Nothilfe. Die neue Schweizer Gerichtspraxis betrifft allerdings nur einen Teil der asylsuchenden Eritreer. Rund die Hälfte erhält erfahrungsgemäss Asyl in der Schweiz. Sie sind meist aus dem Nationaldienst in Eritrea desertiert, weshalb ihnen drakonische Strafen drohen. Wer aber bloss vor dem drohenden Dienst geflohen ist, erhält kaum Asyl – und ist möglicherweise von der neuen Asylpraxis in der Schweiz betroffen. Von Januar bis Ende Mai dieses Jahres waren das rund 500 Personen.