Das Gericht stütze sich auf Informationen aus Eritrea, die nicht abschliessend verifiziert werden könnten, kritisiert Denise Graf, Asylexpertin bei der Schweizer Sektion von Amnesty International. So hätten die Schweizer Behörden zwar mit nach Eritrea zurückgekehrten Menschen direkt gesprochen. Doch diese Gespräche seien vom eritreischen Aussenministerium organisiert worden, das auch den Übersetzer gestellt habe. «Es ist sehr fragwürdig, ob die Aussagen als Beweise überhaupt verwendet werden können», sagt Graf.



Vom Bundesverwaltungsgerichtsurteil sind laut Graf insbesondere jene Eritreer betroffen, die noch nicht in den Militärdienst einberufen wurden. Also Minderjährige und solche, die das dienstpflichtige Alter erreicht haben. «Mehrere Dutzend Personen» hätten in den vergangenen Monaten eine Wegweisungsverfügung erhalten. Deren Lage sei äusserst prekär, betont Graf und fügt an: «Eine grössere Gruppe von Jugendlichen, die eigentlich besser integriert werden könnten als Erwachsene, hat damit keinerlei Zukunftsaussichten und wird an den Rand der Gesellschaft gestellt.»